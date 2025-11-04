Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình (55 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Trước đó, Bình bị TAND tỉnh Bình Phước (cũ) tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình. Cho rằng mức án quá nặng, Bình đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, Bình và ông Nguyễn Văn Hiến là anh em ruột, cùng ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (cũ). Năm 2021, giữa gia đình Bình và gia đình ông Hiến xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất đai. Chính quyền địa phương đã hòa giải nhưng không thành nên hướng dẫn hai bên gửi đơn đến tòa án để giải quyết. Tuy nhiên, cả hai không thực hiện.

Khoảng 10h30 ngày 4/3/2024, giữa Bình và chị Nguyễn Vũ Thụy V. (con gái ông Hiến) xảy ra cự cãi vì chị V. nhổ rau của Bình. Sau đó, chị V. lao tới tát vào mặt Bình và bị Bình đánh lại. Chứng kiến sự việc, bà Vũ Thị Thu P. (vợ ông Hiến) liền dùng cây sào tre đâm về phía Bình.

Bực tức, Bình chạy vào nhà lấy con dao rựa ra chém chị V. khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Không dừng lại, Bình tiếp tục quay sang chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt bà P.

Phát hiện vụ việc, anh Nông Thanh T. (hàng xóm) chạy đến can ngăn nên Bình dừng tay rồi lấy xe máy chạy lên rẫy tìm ông Hiến. Vừa nhìn thấy anh trai, Bình xông tới chém đứt lìa bàn tay phải. Khi nạn nhân bỏ chạy, Bình vẫn tiếp tục truy sát.

Trong lúc cả hai đang giằng co, anh Nguyễn Vũ Hoàng N. (con trai ông Hiến) nhìn thấy, vội chạy đến giải cứu cha.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng bà P. đã tử vong do dập não, xuất huyết nội sọ. Ông Hiến và chị V. may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương tật lần lượt 71% và 15%.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Bình giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh khó khăn, đã cố gắng khắc phục hậu quả cho bị hại được 10 triệu đồng; bị cáo còn mẹ già, con nhỏ cần chăm sóc; bà nội bị cáo là liệt sĩ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nhiều người; gây tâm lý hoang mang, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo trên.