Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM vừa bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tấn Điều (36 tuổi, ngụ An Giang).

Trước đó, Điều bị TAND tỉnh Kiên Giang (cũ) tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người”. Sau phiên sơ thẩm, cho rằng mức án quá cao, Điều đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, Điều và chị Đoàn Thị T. lập gia đình, có một con gái. Quá trình sống chung, cả hai xảy thường xuyên ra mâu thuẫn nên chị T. bỏ về nhà chị Đoàn Thị H. (chị gái chị T.) ở.

Khoảng 7h ngày 27/4/2024, do con gái là cháu N. bị bệnh nên Điều chở con tới nhà chị H., nhờ con trai chị này đưa đi khám bệnh nhưng con chị H. không có nhà. Điều đưa con tới nhà anh trai gửi lại rồi bỏ đi nhậu.

Sau khi uống 1 lít rượu, Điều chạy về nhà chị H. nằm trên võng trước nhà. Nghi Điều đập chết gà của mình nên chị H. lớn tiếng la Điều, bực tức anh ta tiếp tục đi nhậu.

Bị cáo Lê Tấn Điều tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Văn Vũ

Trong quá trình ngồi uống rượu, nghĩ lại việc bị chị H. la mắng, Điều ấm ức trong lòng nên gã quay lại nhà chị gây chuyện. Nhìn thấy con dao để trên bàn, Điều cầm lên đâm một nhát vào vai chị H. Hoảng sợ, chị H. vội bỏ chạy nhưng bị Điều đuổi theo và tiếp tục đâm một nhát vào người khiến nạn nhân ngã xuống cặp bờ kênh. Sau đó, chị H. cố gắng bơi qua sông chạy thoát.

Lúc này chị Đoàn Thị A. (em gái chị H.) đứng gần đó phát hiện sự việc nên vội vàng truy hô nên Điều cầm dao quay lại đâm chị A. nhiều nhát. Gây án xong, anh ta bơi qua kênh bỏ đi. Chị H. và chị A. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét thấy, cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tại phiên phúc thẩm bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX đã không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.