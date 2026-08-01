Tối 31/7, tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2026 Emoura Phạm chính thức đăng quang, vượt qua 29 thí sinh để trở thành người đẹp lai đầu tiên giành vương miện trong lịch sử cuộc thi. Đứng sau khoảnh khắc ấy, bà Phạm Thị Phương Hà, mẹ hoa hậu - chia sẻ với VietNamNet về hành trình đồng hành cùng con gái.

Người mẹ phía sau hành trình vương miện

Sinh năm 2000, mang hai dòng máu Việt - Anh, Emoura Phạm từng sống tại Mỹ khoảng 10 năm trước khi trở về Việt Nam đầu năm 2025. Trong hành trình tại Miss Grand Vietnam 2026, cô gây chú ý khi chia sẻ về dự án xây 100 cây cầu dân sinh của gia đình, đến nay đã hoàn thành 18 cây cầu.

Bà Phương Hà cho biết đây không phải hoạt động mang tính phong trào mà là truyền thống từ thiện lâu năm của gia đình, xuất phát từ những lần chứng kiến cảnh trẻ em ở vùng khó khăn phải đi học rất xa, nhiều hôm về nhà trong tình trạng thiếu thốn. Ý tưởng dự án được chính Emoura phát triển thêm.

Emoura Phạm bên mẹ - bà Phạm Thị Phương Hà và anh ruột.

Về việc con gái quyết định dự thi hoa hậu, bà Hà nói không bất ngờ bởi Emoura theo học ngành nghệ thuật, diễn xuất từ trước. Bà cho biết nguyên tắc nuôi dạy con của mình là không áp đặt, chỉ đồng hành, đưa lời khuyên và ủng hộ hướng đi các con chọn. Ngoài hình ảnh trên sân khấu, bà mô tả con gái ngoài đời "rất dễ thương, gọt ngào". Trong nhà, Emoura là con thứ, có 1 anh trai. So với anh, bà nhận xét con gái bên ngoài mềm mại, nhẹ nhàng nhưng bên trong lại mạnh mẽ theo cách riêng.

Một trong những rào cản lớn của Emoura khi về nước là vốn tiếng Việt hạn chế. Theo lời mẹ cô, mỗi tối thay vì đi ngủ sớm, Emoura đều dành ít nhất 2 tiếng tự học tiếng Việt, tiến bộ thấy rõ từng ngày. Bà tin con gái đủ bản lĩnh và nghị lực vượt qua áp lực rất lớn của một cuộc thi nhan sắc. Về hậu trường chuẩn bị, phần lớn công việc do Emoura tự sắp xếp, kể cả việc phối đồ, tạo hình cũng tự đảm nhiệm là chính, mẹ chỉ góp ý thêm khi cần, trong đó có cả việc chọn chiếc váy đăng quang.

Chiếc váy từng được Lý Nhã Kỳ và Hồ Quỳnh Hương mặc

Trong đêm đăng quang, Emoura Phạm khoác lên người một thiết kế đầm dạ hội vàng ánh kim, họa tiết phượng hoàng dát vàng của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn. Trước đó, diễn viên Lý Nhã Kỳ từng diện thiết kế này tại chuyến công tác ở Đài Loan (Trung Quốc). Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng từng chọn lại chính bộ váy trong đêm nhạc Phòng khách 3 thế hệ tại Nhà hát Hồ Gươm.

Cảm hứng của thiết kế đến từ nghệ thuật khảm sành sứ tại lăng Hoàng hậu Lệ Thiên Anh, thuộc danh thắng lăng vua Tự Đức, TP Huế. Phom dáng cúp ngực tôn eo - hông, họa tiết phượng hoàng vẽ tay tỉ mỉ rồi dát vàng, đính đá lấp lánh, tạo nên một thiết kế vừa mang tinh thần hoàng gia vừa đủ hiện đại để xuất hiện từ thảm đỏ, sân khấu ca nhạc đến đêm đăng quang hoa hậu. Chi tiết khảm sành sứ trên chiếc váy - vừa vẽ tay, vừa đính kết, vừa dát vàng - phải mất gần nửa tháng để hoàn thiện.

Emoura Phạm trong phần thi dạ hội.

Chia sẻ với VietNamNet về quá trình đồng hành cùng Emoura Phạm, nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn cho biết Emoura Phạm là cô gái thông minh, nhạy bén và có gu thẩm mỹ cao, đồng thời may mắn có mẹ đồng hành sát sao. Hai mẹ con hiểu nhau trong việc chọn trang phục phù hợp, giúp quá trình làm việc thuận lợi dù mất nhiều thời gian hơn cho khâu chỉnh sửa để vừa vặn hoàn hảo.

Khi lần đầu nhận được thiết kế, Emoura Phạm khá bất ngờ bởi đây không phải mẫu đầm đính kết lấp lánh quen thuộc vẫn thường xuất hiện trên sân khấu hoa hậu. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, cô quyết định chọn chiếc váy vì sự khác biệt và giàu ý niệm.

Với vai trò tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026, Emoura Phạm sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ trong thời gian tới.

Emoura Phạm trình diễn trang phục dạ hội:

Ảnh, clip: BTC, HM