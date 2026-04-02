Nguồn tin độc quyền từ Telegraph cho hay, nhiều thành viên Chelsea không mấy ấn tượng với cách cư xử thiếu chuẩn mực của Enzo Fernandez thời gian gần đây.

Tiền vệ người Argentina là đội phó Chelsea dưới thời Liam Rosenior và thường đeo băng thủ quân mỗi khi Reece James vắng mặt vì chấn thương.

Enzo Fernandez bóng gió muốn ra đi - Ảnh: SunSport

Là người cần làm gương cho các đồng đội nhưng Enzo lại vừa đưa ra một loạt tín hiệu về khả năng rời CLB hè này, với điểm đến ưa thích là một đội bóng hàng đầu châu Âu.

Câu chuyện bắt đầu bằng vài bình luận thiếu suy nghĩ sau hai trận thua thảm hại 2-8 trước PSG hồi tháng trước, khiến Chelsea bị loại khỏi Champions League.

Khi được hỏi về tương lai, Fernandez nói với ESPN: "Tôi không biết, còn 8 trận nữa và FA Cup. Rồi còn World Cup, sau đó chúng ta sẽ xem xét tiếp."

Nhiều fan The Blues thực sự thất vọng với ngôi sao người Argentina. Trong lần trả lời kênh truyền hình LuzuTV, Enzo bóng gió về một điểm đến cụ thể:

"Nếu phải chọn một thành phố để sống ở châu Âu, tôi thực sự thích Madrid, bởi nó giống Buenos Aires."

Telegraph tiết lộ thêm, Fernandez ngày càng lên tiếng nhiều hơn trong phòng thay đồ giữa lúc Chelsea đang có phong độ tệ hại, khi họ thua cả 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Thậm chí, Enzo còn mắng mỏ và ném bóng vào thủ môn Filip Jorgensen sau sai lầm tai hại của thủ thành người Đan Mạch khiến Chelsea mất cơ hội lội ngược dòng trước PSG.