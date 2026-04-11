Tờ New York Times (NYT) ngày 10/4 dẫn lời các quan chức Mỹ, tiết lộ rằng eo biển Hormuz hiện vẫn chưa thể mở cửa lại hoàn toàn vì Iran không thể xác định được vị trí của số thủy lôi đã rải trong thời gian xung đột.

"Những hành lang an toàn do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố rất thiếu tin cậy và không an toàn. Hiện chưa rõ Iran có ghi chép lại đầy đủ vị trí rải thủy lôi hay không, chưa tính đến trường hợp thủy lôi trôi dạt", nguồn tin của NYT cho biết.

Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Iran. Ảnh: WANA

Theo giới chức Mỹ, việc gỡ bỏ thủy lôi ở dưới biển khó hơn rất nhiều so với việc rải chúng. Tại Trung Đông, Washington cũng không có năng lực rà phá thủy lôi mạnh mẽ, khi chủ yếu dựa vào các tàu tác chiến ven bờ được trang bị hệ thống quét mìn.

Báo cáo của các công ty phân tích dữ liệu hàng hải cho biết, có rất ít tàu chở dầu thực sự đi qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây do rủi ro từ thủy lôi, UAV và tên lửa vẫn hiện hữu. Ở thời điểm hiện tại, có khoảng 3.200 tàu đang mắc kẹt ở phía Tây eo biển, trong đó có tới 800 tàu chở dầu và hàng hóa. Bên cạnh đó, vẫn có một số tàu đi vòng qua hành lang gần đảo Larak của Iran, chấp nhận quãng đường dài thay vì tiếp tục chờ đợi.

Liên quan đến tuyến hàng hải này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/4 tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm mở cửa lại dù có hay không sự hợp tác từ Tehran. "Nhiều quốc gia cũng sử dụng tuyến đường này, và họ sẽ tham gia hỗ trợ. Mọi chuyện không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ sớm mở cửa eo biển", ông Trump nói.