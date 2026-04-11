Hãng thông tấn Tasnim cho hay, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf sẽ đóng vai trò trưởng đoàn đàm phán của Tehran khi tham dự các cuộc tiếp xúc với giới chức Mỹ ở Islamabad, Pakistan. Ngoài ra, phái đoàn Iran lần này còn có nhiều quan chức cấp cao khác như Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam, các quan chức Ali Akbar Ahmadian và Ali Bagheri Kani thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Ngoại trưởng Iran Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf (đồ đen) được phía Pakistan đón tiếp. Ảnh: Pakistan TV

Một bản báo cáo được CNN trích dẫn viết: “Do tính phức tạp và nhạy cảm cao của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, phái đoàn Iran lần này không chỉ có các nhà đàm phán chính mà còn có các chuyên gia để tham vấn khi cần thiết”.

Trước đó, phái đoàn Mỹ với khoảng 300 thành viên do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu đã hạ cánh xuống căn cứ Nur Khan, nơi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner đã có mặt từ trước. Tướng Munir cũng ra sân bay đón phái đoàn Mỹ.

Theo hãng thông tấn Tasnim, phái đoàn Iran đã gặp riêng Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif lúc 13h giờ địa phương. Ông Sharif cũng sẽ họp riêng với phái đoàn Mỹ để trao đổi thông điệp. Nếu phía Mỹ chấp nhận các điều kiện mà Iran đưa ra, cuộc đàm phán sẽ bắt đầu tại khách sạn Serena ở Islamabad từ chiều 11/4.

Trong một diễn biến liên quan, theo hãng thông tấn Mehr, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngay trước thềm các cuộc tiếp xúc với phái đoàn Mỹ đã đưa ra một số nhận định tiêu cực đối với Washington.

Cụ thể, trong cuộc điện đàm mới đây với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, ông Araghchi nhận xét Iran bước vào các vòng đàm phán với Mỹ với sự “hoàn toàn thiếu tin tưởng”. “Iran sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ lợi ích và quyền lợi của người dân. Lý do của lập trường này là bởi Mỹ liên tục vi phạm lời hứa và phản bội ngoại giao”, Ngoại trưởng Iran nói với ông Wadephul.