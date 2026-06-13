Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine. Ảnh: EPA

Tờ Kyiv Independent dẫn lời bà Leyen ngày 12/6 cho biết: "Chúng tôi sẽ mở nhóm đàm phán về những vấn đề cơ bản, xương sống của quá trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Nó bao gồm các giá trị và nguyên tắc cốt lõi để xây dựng EU, từ pháp quyền đến các thể chế dân chủ vững mạnh".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định trên, cảm ơn các đối tác của Ukraine và gọi đó là "một bước tiến mạnh mẽ cho châu Âu. Ông Zelensky nói: "Ukraine đang tự bảo vệ mình và bằng cách đó, bảo vệ toàn bộ châu Âu... bảo vệ ý tưởng rằng các quốc gia châu Âu có thể cùng chung sống đoàn kết, tự do và trong hòa bình".

Người đứng đầu Ukraine cho hay, việc mở nhóm đàm phán gia nhập EU đầu tiên thể hiện sự ủng hộ cả về chính trị lẫn tinh thần đối với Ukraine. Ông Zelensky đồng thời khẳng định Kiev đã đáp ứng các yêu cầu cần thiết và điều quan trọng là EU cũng phải "giữ lời hứa" của mình.

Nhiều nhà ngoại giao EU trước đó cho hay, nhóm đàm phán mở rộng đầu tiên trong số sáu nhóm dự kiến, ​​sẽ diễn ra tại Luxembourg, bên lề cuộc họp của các ngoại trưởng EU.

Thông báo này cho thấy Ukraine và Hungary đã đạt được thỏa thuận về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary, vốn là trở ngại chính cho việc khởi động các cuộc đàm phán.

Cũng liên quan tới Ukraine, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 12/6 thông báo, tổ chức này và Kiev đã đạt được thỏa thuận ở cấp chuyên viên về đợt đánh giá đầu tiên đối với chương trình Hỗ trợ tài chính Mở rộng kéo dài 4 năm dành cho Ukraine, qua đó có thể mở đường để Ukraine nhận thêm khoảng 690 triệu USD tiền tài trợ.