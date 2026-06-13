Cách đây 70 năm, vào tháng 1/1956, một máy bay ném bom B-25 của không quân Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống sông Monongahela, chảy qua thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania... rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Mọi nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay, vốn chỉ cao hơn độ sâu tối đa của sông một chút đều thất bại, khiến người dân địa phương gọi nó là "Máy bay ném bom ma của Monongahela".

Máy bay biến mất như thế nào?

Khi chiếc máy bay B-25 Mitchell cất cánh từ căn cứ không quân Nellis ở Nevada, phi hành đoàn gồm ba phi công: Thiếu tá William Dotson, Đại úy Steve W. Tabak và Đại úy John F. Jamieson. Trên máy bay còn có ba người khác, bao gồm Trung sĩ Walter E. Soocey là kỹ thuật viên và Đại úy J.P. Ingraham cùng Thượng sĩ Alfred J. Alleman, cả hai đều được ghi tên là hành khách.

Phi hành đoàn của chiếc B-25, một máy bay ném bom chiến thuật tầm trung B-25 được cải tiến thành máy bay huấn luyện, được lệnh bay xuyên quốc gia để lấy phụ tùng máy bay tại căn cứ không quân Olmstead cũ gần Harrisburg, Pennsylvania và thả hai hành khách trên máy bay xuống căn cứ không quân Andrews ở khu vực Washington, D.C.

Ảnh minh họa máy bay ném bom B-25 trên sông Monongahela. Ảnh do Nhóm Phục hồi B-25 cung cấp.

Theo trang Popular Mechanics, báo cáo sơ bộ về tai nạn cho biết, máy bay ném bom đã bay từ Nellis đến căn cứ không quân Tinker ở Oklahoma để tiếp nhiên liệu. Nó nghỉ đêm tại Tinker rồi mới bay đến căn cứ không quân Selfridge ở Michigan. Tuy nhiên, sau khi biết việc tiếp nhiên liệu sẽ mất vài giờ, phi hành đoàn đã quyết định bay tiếp đến Olmstead mà không tiếp nhiên liệu.

Quyết định tiếp tục hành trình với lượng nhiên liệu còn lại trên máy bay đã dẫn đến thảm kịch. Khi sắp tới gần sân bay quốc tế Pittsburgh, phi hành đoàn nhận thấy lượng nhiên liệu trong thùng máy bay giảm “rõ rệt và bất thường”. Do đó, máy bay đã chuyển hướng từ Olmstead đến các sân bay dân sự 2 lần khi tình hình nhiên liệu xấu đi.

Chiếc B-25 đã cạn kiệt nhiên liệu và bị hỏng cả 2 động cơ ở độ cao 914m phía trên sông Monongahela. Phi công Dotson đã hạ cánh máy bay khéo léo tới mức nó đáp xuống sông trong tình trạng nguyên vẹn, hành khách và phi hành đoàn không hứng chịu thương vong nào đáng kể.

Toàn bộ 6 người trên máy bay đã tập trung ở phía trên máy bay. Nhiệt độ ngoài trời và nước khi đó là -3 độ C, khiến tất cả đều rét run. Trong khi đó, con sông rộng khoảng 300m, có nghĩa là bất kỳ người sống sót nào cũng phải bơi một quãng đường dài vào bờ. Máy bay nổi trên mặt nước trong khoảng 15 đến 20 phút rồi bắt đầu chìm, làm mọi người rơi xuống nước. Bốn người đã sống sót do được người dân và cảnh sát cứu nhưng hai người đã mất tích trên sông.

Nhà chức trách đã tìm kiếm suốt 2 tuần nhưng đều không thấy tung tích của máy bay lẫn những người mất tích. Lực lượng tuần duyên đã 3 lần phát hiện thứ mà họ tin là cánh của máy bay nhưng tàu tìm kiếm không thể đưa nó lên khỏi mặt nước. Sau đó, dù công binh lục quân Mỹ đã rà quét lòng sông tới 150 lần nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm vẫn không mang lại kết quả.

Các giả thuyết và thuyết âm mưu

Trong suốt 70 năm tiếp theo, chiếc máy bay mất tích đã trở thành một huyền thoại và còn trở thành nguồn cảm hứng để tạo ra một loại rượu gin. Người dân địa phương tự hỏi, làm thế nào một chiếc máy bay cao gần 4,9m lại có thể biến mất trong một con sông có độ sâu tối đa 9,6m.

Vụ việc bí ẩn này đã làm dấy lên hàng loạt thuyết âm mưu. Một số cư dân địa phương khẳng định họ đã nhìn thấy quân đội Mỹ trục vớt chiếc máy bay vào ban đêm. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng máy bay chỉ vận chuyển phụ tùng là quá bình thường, có lẽ nó đang chở vũ khí nguyên tử, khí độc thần kinh, tiền của mafia, hoặc thậm chí là người ngoài hành tinh. Thậm chí còn có tin đồn rằng có 7 người được cứu thay vì 4.

Lầu Năm Góc không quan tâm nhiều đến việc tìm kiếm chiếc máy bay vì tất cả các thành viên phi hành đoàn được xác nhận rời khỏi chiếc B-25 và không có hài cốt nào để tìm thấy. Điều đó khiến việc tìm kiếm phụ thuộc vào công chúng.

Vào những năm 1990, một tổ chức tư nhân có tên là Nhóm Khôi phục B-25 đã bắt đầu nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay ném bom mất tích.

Năm 1999, các thành viên nhóm đưa ra giả thuyết chiếc máy bay vẫn còn nằm dưới sông Monongahela, trong một mỏ sỏi cũ dưới sông. Năm 2008, một cuộc tìm kiếm bằng cảm biến và camera dưới nước đã phát hiện ra thứ mà các thành viên nhóm cho là một cánh quạt ba cánh và trục cánh quạt nhưng thợ lặn không thể tìm thấy xác máy bay.

Không giống hầu hết các vụ máy bay ma khác, "máy bay ném bom ma của sông Monongahela" dựa trên một sự kiện có thật, một tai nạn thương tâm và các nhà nghiên cứu tin rằng họ biết chính xác vị trí của máy bay mất tích. Việc tìm thấy nó có thể chỉ là vấn đề đảm bảo nguồn kinh phí để tiếp tục tìm kiếm.