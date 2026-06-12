Bởi vì, khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hạn chế sự phụ thuộc vào Washington thì các đồng minh sẽ phải chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn.

Trả lời hãng tin Anadolu trong một tuyên bố bằng văn bản, người phát ngôn của NATO Allison Hart xác nhận, Washington có kế hoạch cắt giảm một số máy bay và tàu chiến phân bổ cho các hoạt động của NATO ở châu Âu. "Các kế hoạch quốc phòng của NATO xác định các lực lượng và năng lực mà chúng tôi cần. Mô hình Lực lượng NATO là khuôn khổ tổng thể nhằm bảo đảm các lực lượng quốc gia sẵn sàng phục vụ liên minh".

Lính Mỹ trong một cuộc tập trận. Ảnh: Bộ Chỉ huy phương Nam Mỹ

Bà Hart cho biết thêm, liên minh từ trước tới nay phụ thuộc nhiều vào lực lượng và năng lực của Mỹ. Tuy nhiên, cán cân trách nhiệm có thể thay đổi khi các đồng minh châu Âu và Canada tăng chi tiêu quốc phòng và phát triển thêm các năng lực khác.

Người phát ngôn NATO nói: “Sự thay đổi này củng cố kế hoạch phòng thủ của NATO bằng cách giảm bớt phụ thuộc quá mức vào một đồng minh duy nhất và phản ánh một sự chuyển dịch rộng lớn hơn đang diễn ra trong liên minh. Đây là bước đi nhằm giúp NATO có nền tảng bền vững hơn trong những thập niên tới”.

Bình luận trên được đưa ra sau khi một bài viết của tờ The New York Times dẫn lời hai quan chức cấp cao của châu Âu cho biết, Mỹ có kế hoạch giảm đáng kể số lượng máy bay và tàu chiến giao cho các hoạt động của NATO ở châu Âu. Theo đó, số lượng máy bay chiến đấu F-16 và F-15E của Mỹ phân bổ cho NATO sẽ giảm từ khoảng 150 xuống còn 100, trong khi máy bay giám sát hàng hải sẽ giảm từ 26 xuống còn 15. Tám máy bay tiếp nhiên liệu trên không dự kiến ​​cũng sẽ rút hoàn toàn.

Ngoài ra, một trong hai nhóm máy bay ném bom trước đây được giao nhiệm vụ phòng thủ châu Âu sẽ được điều động đến một khu vực khác, trong khi một tàu ngầm có khả năng mang tên lửa và một tàu sân bay cũng sẽ được bố trí ở nơi khác.