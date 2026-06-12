Báo Pravda dẫn thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: “Nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar của Nga đã bị tấn công. Dữ liệu hiện có xác nhận cuộc tấn công và hỏa hoạn xảy ra trong khu vực nhà máy. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở miền nam Nga, với công suất chế biến hàng năm là 6,25 triệu tấn. Nhà máy Afipsky chuyên sản xuất dầu diesel, xăng, dầu mazut và các sản phẩm dầu mỏ khác để hỗ trợ nền kinh tế và hậu cần quân sự của Nga".

Khói đen bốc lên cuồn cuộn sau khi quân Ukraine tấn công một cơ sở của Nga. Ảnh: Pravda

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các lực lượng nước này đã tập kích một cơ sở sản xuất và trang bị tàu mặt nước không người lái ở thành phố Sevastopol, một kho chứa máy bay không người lái (UAV) trên bán đảo Crưm. Ngoại ra, quân Ukraine còn nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy của Nga ở các khu vực Davydivske, Novoznamianka, Bakhmut, Selidove và Pokrovsk ở 2 vùng Donetsk và Luhansk. Một sở chỉ huy UAV của Nga ở khu vực Novoandriivka thuộc vùng Donetsk cũng bị tấn công.

Phía Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.

Các đại sứ châu Âu gặp Thứ trưởng ngoại giao Nga

Đài RT đưa tin các đại sứ của Anh, Pháp và Đức (nhóm E3) hôm 11/6 đã đến trụ sở Bộ Ngoại giao Nga để trình bày lập trường “hòa bình” của chính phủ họ đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine, bất chấp việc Moscow khẳng định 3 nước này không phải là bên trung gian hòa giải mà là bên ủng hộ trực tiếp của Kiev.

Cuộc gặp giữa các đại sứ của Anh, Pháp và Đức với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin được cho kéo dài khoảng 90 phút. Đại sứ Pháp Nicolas de Riviere sau đó cho biết cuộc trao đổi diễn ra tốt đẹp, trong khi các phái viên Anh và Đức từ chối bình luận.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu ủng hộ Kiev đang cố gắng tham gia vào tiến trình ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine sau khi Mỹ ra tín hiệu có thể rút lui khỏi các nỗ lực hòa giải. Moscow đã bác bỏ động thái này, lập luận rằng Liên minh châu Âu (EU) và nhóm E3 đang trang bị vũ khí, tài trợ và che chở chính trị cho Kiev trong khi “giả vờ là bên trung gian hòa giải”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc gặp, Thứ trưởng Galuzin cáo buộc các chính phủ E3 theo đuổi “chính sách phá hoại” nhằm thúc đẩy Ukraine tiếp tục chống lại Nga “nhân danh và với sự hỗ trợ trực tiếp của liên minh các nước phương Tây sẵn sàng”.

Trong khi đó, Đại sứ quán Anh tại Moscow tiết lộ các đại sứ E3 đã lên án “sự leo thang và các chiến dịch thông tin sai lệch gia tăng” của Nga, đồng thời nêu rõ tuyên bố gần đây của nhóm E3 ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các cuộc đàm phán ngừng bắn trực tiếp với Nga, có sự tham gia của Mỹ và châu Âu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ đề xuất mới nhất của nhóm E3, cho rằng đó chỉ là phiên bản được đóng gói lại của “kế hoạch hòa bình” của ông Zelensky, điều Moscow coi là “không thể chấp nhận được”. Bà Zakharova nhấn mạnh kế hoạch này “không nhằm mục đích hòa bình, mà nhằm tăng cường quân sự hóa Ukraine và châu Âu”.

Moscow đã nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột, bao gồm yêu cầu Ukraine trung lập, phi quân sự hóa, bảo vệ người nói tiếng Nga và công nhận những thay đổi về lãnh thổ. Cho đến nay, Kiev vẫn bác bỏ các yêu cầu này.