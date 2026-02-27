Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mối gắn kết lương duyên giữa hai dân tộc đã hình thành từ hơn 500 năm trước và việc Bồ Đào Nha quyết định mở Đại sứ quán tại Việt Nam là dấu mốc lịch sử.

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Bồ Đào Nha, thành viên tích cực của Liên minh châu Âu (EU).

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tiềm năng hợp tác còn rất lớn, Thủ tướng đề nghị hai bên củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, nâng tầm quan hệ hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel. Ảnh: Nhật Bắc

Nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ sung cao, Thủ tướng đề nghị phát huy tối đa lợi thế của mỗi bên để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột quan trọng; hai bên sớm nghiên cứu, tiến tới thiết lập các cơ chế hợp tác...

Về các lĩnh vực ưu tiên, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác năng lượng tái tạo trên cơ sở “chia sẻ rủi ro, hài hòa lợi ích”, bảo đảm hiệu quả và bền vững; khuyến khích doanh nghiệp Bồ Đào Nha tham gia các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và hạ tầng năng lượng tại Việt Nam.

Thủ tướng nêu về tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế biển, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về hàng hải, cảng biển, đóng tàu, logistics… phù hợp với chiến lược phát triển biển mỗi nước. Ông cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, ủng hộ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)...

Trên cơ sở tiềm năng về du lịch, Thủ tướng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa hai bên thông qua việc miễn thị thực cho công dân hai nước.

Bộ trưởng Paulo Rangel bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và chúc mừng kết quả Đại hội 14 của Đảng, đặc biệt là những thành tựu mang tính lịch sử Việt Nam đạt được. Ông đánh giá cao việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với EU lên Đối tác Chiến lược toàn diện, qua đó tăng cường hơn nữa hợp tác với các nước thành viên EU, trong đó có Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết Bồ Đào Nha sẵn sàng phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu trao đổi thương mại 1 tỷ USD, sớm triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai nước. Ông đánh giá cao tiềm năng hợp tác năng lượng tái tạo và kinh tế biển, khẳng định các doanh nghiệp Bồ Đào Nha có kinh nghiệm, công nghệ và mong muốn tham gia các dự án tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm đoàn kết thì có sức mạnh, hợp tác thì có lợi ích, đối thoại thì có lòng tin.

Những bước đi đồng điệu đầy ý nghĩa

Cũng trong hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Paulo Rangel.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá chuyến thăm của Bộ trưởng Paulo Rangel cho thấy quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt của Bồ Đào Nha nói riêng và của EU nói chung với Việt Nam.

Bộ trưởng đã thông tin về các nội dung chính, các định hướng lớn về phát triển đất nước, những điểm mới trong đường lối đối ngoại đã được thông qua tại Đại hội 14.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Paulo Rangel - chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng quốc gia thành viên EU tới Việt Nam sau Đại hội 14. Ảnh: BNG

Bộ trưởng Paulo Rangel cho biết việc Bồ Đào Nha mở Đại sứ quán tại Hà Nội là minh chứng sống động cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa hai nước sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo ông Paulo Rangel, hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để tăng cường hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt về thương mại và đầu tư. Các doanh nghiệp Bồ Đào Nha mong muốn tham gia nhiều hơn vào thị trường của Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, văn hóa, thể thao...