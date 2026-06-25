Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: President.gov.ua

Theo báo Follow the Money (FTM) của Hà Lan, cuộc điều tra diễn ra sau khi FTM khiếu nại về việc EC từ chối công bố các tin nhắn từ một nhóm trò chuyện (chat) riêng tư, được cho bao gồm cả Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer. EC lập luận việc tiết lộ có thể gây tổn hại đến quan hệ của EU với các nước thứ ba.

Trong một bức thư gửi EC hồi tuần trước và được báo FTM trích dẫn ngày 24/6, thanh tra viên châu Âu Teresa Anjinho tuyên bố mở một cuộc điều tra về việc từ chối cấp quyền truy cập các thông tin liên lạc.

Bà Anjinho cho biết cuộc điều tra sẽ xem xét liệu EC có tuân thủ các quy tắc minh bạch của EU khi từ chối yêu cầu hay không. Bà cũng yêu cầu được gặp các đại diện của EC vào giữa tháng 7.

Hé lộ về nhóm chat bí mật

Nhóm chat riêng tư, được đặt tên là "Nhóm Washington", lần đầu tiên được tạp chí Politico nhắc tới vào tháng 1. Trích dẫn những người nắm được thông tin, tờ Politico viết các thành viên đã dành cả năm trước đó để trao đổi tin nhắn mỗi khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm điều gì đó họ coi là "liều lĩnh và có khả năng gây tổn hại". Theo các báo cáo truyền thông, nhóm này ban đầu được thành lập để ứng phó với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Cuộc điều tra trên là vụ việc mới nhất trong một loạt các tranh cãi liên quan đến bà Von der Leyen và cách thức EC xử lý hồ sơ chính thức.

Năm ngoái, tòa án chung của EU phán quyết EC đã xử lý không đúng cách yêu cầu của tờ New York Times về việc tiếp cận các tin nhắn văn bản mà bà Von der Leyen trao đổi với Giám đốc điều hành của Pfizer Albert Bourla trong các cuộc đàm phán về hợp đồng vắc-xin Covid-19 của khối. Sau đó, EC đã cam kết xem xét lại các hoạt động lưu trữ hồ sơ của mình.