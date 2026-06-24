Hình ảnh trên tiền tuyến Ukraine. Ảnh: Bộ Tham mưu Ukraine

Kênh CBS News và đài RT dẫn lời ông Driscoll cho hay các nhà thầu quốc phòng sẽ được tiếp cận các địa điểm này, nơi lục quân và ngành công nghiệp quốc phòng có thể bắt đầu các cuộc thử nghiệm mạnh mẽ hơn nhiều, gồm cả thử nghiệm với vũ khí siêu vượt âm.

Các nhà phân tích cho hay Mỹ cố gắng theo kịp công nghệ máy bay không người lái (UAV) đang phát triển nhanh chóng, hiện được cả Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi.

Phát biểu trước các phóng viên tại một sự kiện công nghiệp ngày 23/6, ông Driscoll nói: "Bạn có thể tạo ra môi trường tranh chấp kiểu như chiến tranh điện tử và bạn có thể để các nhà sản xuất UAV cùng với các nhà phát triển công cụ chống UAV phối hợp với nhau. Sau đó, chúng tôi đưa binh lính đến đó để nâng cao kỹ năng và làm việc trực tiếp với các nhà phát triển".

Theo tờ Washington Post, Lầu Năm Góc đang tích cực tìm kiếm các công ty có khả năng sản xuất 300.000 UAV cảm tử giá rẻ và sẵn sàng chi 54,6 tỷ USD vào năm tới cho một chương trình giao tranh mở rộng bằng UAV.

Việc sử dụng rộng rãi UAV giám sát và tấn công trong cuộc xung đột ở Ukraine đã tạo ra những vùng chết rộng lớn dọc theo tiền tuyến, với việc cả hai bên đều dùng UAV để đẩy lùi các cuộc tấn công cơ giới và thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Theo Dwayne Hayes, quan chức thuộc Văn phòng phụ trách các mối đe dọa chiến lược của lục quân cho hay Mỹ rất giỏi trong việc sản xuất các loại vũ khí tinh vi, đắt tiền, tiên tiến và có tính kỹ thuật cao như tên lửa đánh chặn Patriot hoặc THAAD. Tuy nhiên, Mỹ cũng cần chế tạo các loại vũ khí đánh chặn đủ rẻ để có thể sử dụng với số lượng lớn trong một “cuộc xung đột tiêu hao khốc liệt”, giống như cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuộc xung đột với Iran đã nêu bật những điểm yếu trong ngành công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là về tốc độ và chi phí sản xuất. Tổng thống Mỹ Trump đã gặp gỡ các công ty quốc phòng lớn hồi đầu năm nay và dự kiến ​​sẽ gặp lại họ trong tuần này để thúc giục họ đẩy nhanh tiến độ sản xuất.