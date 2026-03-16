Sản lượng điện tăng trưởng ổn định

Theo báo cáo mới nhất, trong tháng 2/2026, sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO3 đạt 1,767 tỷ kWh, đạt 111% so với kế hoạch do Bộ Công thương giao. Tính chung lũy kế 2 tháng đầu năm, con số này đạt 4,139 tỷ kWh, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia cần sự ổn định cao để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán, các nhà máy điện thuộc Tổng Công ty đã vận hành tin cậy, đáp ứng tốt yêu cầu huy động của hệ thống.

Đặc biệt, đơn vị đã bảo đảm nguồn than cho sản xuất đồng thời duy trì tồn kho theo quy định đã giúp doanh nghiệp đảm bảo tính sẵn sàng cao cho giai đoạn cao điểm mùa khô sắp tới và cả năm 2026.

Bên cạnh con số sản lượng, điểm sáng của EVNGENCO3 còn nằm ở công tác tối ưu hóa vận hành. EVNGENCO3 đã và đang triển khai giải pháp giảm điện tự dùng, giảm suất hao nhiệt tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đảm bảo nhiên liệu sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện

Đảm bảo công tác môi trường, đẩy mạnh đầu tư nguồn điện mới

Song song với nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng, EVNGENCO3 đang kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững với những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

Tại NMNĐ Vĩnh Tân 2, nhờ đưa vào vận hành dây chuyền phân tách và đẩy mạnh xuất tro bay qua cảng dầu có hiệu quả, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ tại nhà máy đạt tỷ lệ trên114%. Trong khi đó, NMNĐ Mông Dương 1 tiếp tục duy trì tỷ lệ xử lý tro xỉ phát sinh ở mức 100%.

Đặc biệt, EVNGENCO3 đang triển khai lộ trình cải tiến, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nhằm đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của QCVN 19:2024/BTNMT. Việc triển khai sớm lộ trình này - dù quy định đến 01/01/2032 mới có hiệu lực – thể hiện nỗ lực cam kết trách nhiệm cao nhất của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường sống.

Về định hướng tương lai, EVNGENCO3 đang dồn lực cho danh mục dự án nguồn điện sạch theo Quy hoạch điện lực quốc gia.

Các dự án trọng điểm gồm dự án Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình, Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Buôn Kuốp và Thủy điện Srêpốk 3, các dự án Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 và Buôn Kuốp mở rộng, dự án Nhà máy điện LNG Long Sơn và các dự án nguồn điện khác.

Tổng Công ty cũng đang làm việc với các địa phương, phối hợp cùng đối tác để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, từng bước thúc đẩy tiến độ các dự án theo quy định.

Các nhà máy thủy điện Buôn Kuốp vận hành theo lưu lượng nước về, duy trì dòng chảy môi trường, cấp nước cho hạ du

Sẵn sàng cho cao điểm mùa khô

Bước sang tháng 3/2026, EVNGENCO3 đặt mục tiêu sản lượng 2,543 tỷ kWh. Đây là giai đoạn then chốt khi nhu cầu điện tăng cao.

Lãnh đạo Tổng Công ty cho biết sẽ tập trung cao độ để đảm bảo độ khả dụng của các tổ máy, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng đảm bảo nhiên liệu cho phát điện trong bối cảnh địa chính trị thế giới, đặc biệt là khu vực Trung Đông, đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Đối với khối thủy điện, chiến lược vận hành sẽ bám sát lưu lượng nước về, vừa đảm bảo khai thác tối ưu, vừa giữ vững vai trò điều tiết nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho vùng hạ du. Công tác đại tu tổ máy H2 tại Thủy điện Srêpốk 3 cũng đang được rốt ráo thực hiện để sớm đưa vào vận hành trở lại.

Sự kết hợp giữa đảm bảo sản xuất điện, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và kiên định với lộ trình năng lượng sạch được kỳ vọng sẽ giúp EVNGENCO3 tiếp tục là đơn vị phát điện quan trọng trong hệ thống điện quốc gia năm 2026.

Vĩnh Phú