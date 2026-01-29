Chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle. Ảnh: military.com

Cuối tháng 1, Không quân Mỹ đã điều động 12 chiếc F-15E Strike Eagle từ Phi đội 494 tại căn cứ RAF Lakenheath, Anh, đến Trung Đông, cụ thể là căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan, tham gia các cuộc tập trận hàng không nhiều ngày giữa lúc căng thẳng với Iran gia tăng.

Theo theaviationist.com, việc triển khai này không chỉ nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn củng cố an ninh khu vực, với các máy bay được hỗ trợ bởi máy bay tiếp dầu KC-135 và các chuyến bay vận tải C-17.

F-15E, được phát triển từ nền tảng F-15 Eagle, là máy bay chiến đấu đa vai trò với thiết kế hai chỗ ngồi, bao gồm phi công và sĩ quan hệ thống vũ khí, giúp tối ưu hóa các nhiệm vụ phức tạp trong môi trường chiến trường hiện đại.

F-15E Strike Eagle có kích thước sải cánh 13 mét, chiều dài 19,4 mét và chiều cao 5,6 mét, với trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 36,7 tấn, cho phép mang theo lượng nhiên liệu nội bộ lên đến 5,8 tấn và tăng cường thêm qua các bình nhiên liệu phù hợp (CFT) lên tổng cộng hơn 15 tấn khi kết hợp với bình ngoài.

Theo airandspaceforces.com, động cơ kép Pratt & Whitney F100-PW-229 cung cấp lực đẩy lên đến 129,7 kN mỗi động cơ khi sử dụng sau đốt, giúp F-15E đạt tốc độ tối đa Mach 2.5, tức khoảng 2.655 km/h ở độ cao lớn và tầm bay chiến đấu khoảng 1.272km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle. Ảnh: military.com

Trong cuộc tập trận tại Trung Đông, khả năng này cho phép F-15E thực hiện các phi vụ tuần tra dài hơi và hỗ trợ không kích nhanh chóng, đặc biệt trong bối cảnh đối phó với các mối đe dọa từ Iran và các nhóm dân quân liên kết.

Theo theguardian.com, về công nghệ vũ khí, F-15E được trang bị pháo 20mm M61A1 Vulcan với 500 viên đạn, cùng hơn 25 điểm treo cho phép mang theo tải trọng lên đến 10,4 tấn, bao gồm tên lửa không đối không như AIM-120 AMRAAM, tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon, bom dẫn đường chính xác GBU-31 và thậm chí bom hạt nhân B61.

Gần đây, các máy bay tham gia tập trận đã được tích hợp hệ thống APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) với rocket dẫn đường laser, lý tưởng để tiêu diệt drone và mục tiêu nhỏ, như đã chứng minh trong việc bắn hạ hơn 70 UAV Iran trong các cuộc tấn công vào Israel năm 2024.

Theo theaviationist.com, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến là điểm nổi bật của F-15E, với radar AESA AN/APG-82(V)1 cho khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách xa, kết hợp với pod nhắm bắn LANTIRN hoặc Sniper cho hoạt động đêm ngày và thời tiết xấu.

Đặc biệt, nâng cấp EPAWSS (Eagle Passive/Active Warning Survivability System) được triển khai từ năm 2022 và hoàn thiện trên các máy bay tại Lakenheath vào đầu 2025, cung cấp khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ, bao gồm phát hiện, gây nhiễu và bảo vệ chống radar kẻ thù, giúp F-15E sống sót trong môi trường đe dọa cao như Trung Đông.

Máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle. Ảnh: military.com

Trong các cuộc tập trận gần đây, hệ thống này đã chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ các phi vụ tấn công chống lại các mục tiêu ISIS ở Iraq và Syria, cũng như tuần tra chống drone từ các lực lượng Iran-backed.

Ngoài ra, buồng lái được trang bị màn hình hiển thị lớn LAD và hệ thống liên kết dữ liệu Link 16, cho phép chia sẻ thông tin thời gian thực với các đơn vị đồng minh, tăng cường phối hợp trong các bài tập đa quốc gia tại khu vực.

Với lịch sử tham gia các chiến dịch lớn như Chiến tranh Vùng Vịnh và chống ISIS, F-15E tiếp tục được Không quân Mỹ lên kế hoạch nâng cấp, dù một phần phi đội sẽ nghỉ hưu từ năm 2029, thay thế bằng phiên bản F-15EX hiện đại hơn.

Sự hiện diện của F-15E trong cuộc tập trận Trung Đông năm 2026 không chỉ khẳng định cam kết của Mỹ trong việc duy trì ổn định khu vực mà còn thể hiện sức mạnh công nghệ vượt trội của một trong những chiến đấu cơ hàng đầu thế giới.