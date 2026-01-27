Ảnh: EOS Technologie

Drone Rodeur 330, do công ty Pháp EOS Technologie phát triển, là một loại loitering munition (drone tự sát lảng vảng) tiên tiến, kết hợp khả năng trinh sát và tấn công trong cùng một nền tảng duy nhất.

Loại drone này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại, đặc biệt trong môi trường có nhiễu điện tử mạnh và phòng không dày đặc, nơi mà các hệ thống tên lửa truyền thống có thể bị hạn chế về số lượng hoặc chi phí.

Gần đây, cuối tháng 1, EOS Technologie đã bàn giao một số lượng đầu tiên Rodeur 330 cho Ukraine để thử nghiệm thực chiến trên tiền tuyến.

Về thiết kế tổng thể, Rodeur 330 sở hữu cấu trúc khí động học tối ưu với sải cánh 3,3 mét và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 25 kg.

Kích thước gọn nhẹ này cho phép hai người vận hành lắp ráp drone chỉ trong vòng ba phút, đồng thời dễ dàng vận chuyển trong một vali duy nhất, giảm đáng kể dấu chân hậu cần so với các hệ thống phức tạp hơn.

Drone được phóng bằng bệ phóng catapult (không cần đường băng), giúp triển khai nhanh chóng từ các vị trí phân tán, thậm chí trong điều kiện địa hình khó khăn.

Drone Rodeur: Ảnh: EOS Technologie

Về hiệu suất bay, Rodeur 330 nổi bật với tầm hoạt động lên đến 500 km, một con số ấn tượng đối với loại drone tấn công một chiều có kích thước trung bình.

Tốc độ hành trình ổn định ở mức khoảng 120 km/h, trong khi tốc độ tối thiểu (stall speed) khoảng 80 km/h, cho phép drone duy trì trạng thái bay chậm để quan sát hoặc chờ đợi mục tiêu.

Thời gian lơ lửng (loiter time) lên tới 5 giờ là một trong những điểm mạnh lớn nhất, giúp drone có thể bay đến khu vực mục tiêu, lảng vảng để thu thập thông tin tình báo thời gian thực, xác nhận mục tiêu, rồi mới chuyển sang chế độ tấn công khi điều kiện lý tưởng nhất.

Độ cao hoạt động tối đa đạt khoảng 5.000 mét, đủ để tránh một phần các hệ thống phòng không tầm thấp và tăng khả năng quan sát.

Về tải trọng, drone mang được 4 kg đầu đạn, mức đủ để gây sát thương hiệu quả đối với các mục tiêu mềm hoặc bán cứng như radar phòng không, xe chỉ huy, kho đạn dược, xe tải chở quân, trạm điện tử chiến tranh hoặc các vị trí hậu cần quan trọng.

Đầu đạn này không nhằm phá hủy hoàn toàn các công trình kiên cố mà tập trung vào việc vô hiệu hóa (mission kill) các hệ thống then chốt, làm gián đoạn hoạt động của đối phương.

Drone Rodeur: Ảnh: EOS Technologie

Hệ thống dẫn đường sử dụng dẫn đường chính xác ở giai đoạn cuối (terminal guidance) dựa trên thị giác (vision-based), kết hợp với khả năng bay theo lộ trình lập trình sẵn và mô hình lượn vòng (racetrack patterns) để duy trì vị trí chờ đợi.

Thiết kế này giúp drone hoạt động hiệu quả trong môi trường bị nhiễu GPS hoặc mất liên lạc, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện nhờ dấu vết radar thấp (low radar signature), drone sử dụng ít vật liệu carbon fiber, tránh phản xạ mạnh.

Một đặc điểm quan trọng khác là tính dễ sử dụng và đào tạo ngắn hạn: chỉ cần một tuần huấn luyện cho người vận hành và thêm một tuần cho bảo dưỡng.

Rodeur 330 không chỉ là vũ khí tấn công mà còn đóng vai trò như một mắt xích trong vòng lặp trinh sát – tấn công (reconnaissance-strike loop) ở cấp tiểu đoàn hoặc trung đoàn, mở rộng chiều sâu chiến thuật vượt xa các drone FPV thông thường.

Drone Rodeur 330 đại diện cho xu hướng mới trong công nghệ drone chiến đấu châu Âu: chi phí hợp lý, khả năng triển khai nhanh, tầm xa đáng kể và tính linh hoạt cao trong môi trường tranh chấp.