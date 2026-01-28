Ấn Độ đã công khai trình diễn tên lửa chống hạm tầm xa LR-AShM trong khuôn khổ cuộc diễu binh kỷ niệm 77 năm Ngày Cộng hòa, đánh dấu lần đầu tiên vũ khí chống hạm mới này được giới thiệu công khai. Ảnh: Topwar

Tên lửa LR-AshM (viết tắt của Long Range - Anti Ship Missile) là sản phẩm mới nhất từ Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), được thiết kế chuyên biệt để tấn công tàu chiến từ khoảng cách xa.

Được công khai lần đầu tại diễu binh Ngày Cộng hòa Ấn Độ lần thứ 77 ngày 26/1, vũ khí này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng quốc tế nhờ khả năng siêu thanh và tầm bắn vượt trội.

Theo The War Zone, LR-AShM thuộc loại tên lửa hypersonic boost-glide, nghĩa là nó sử dụng động cơ đẩy ban đầu để đạt độ cao lớn, sau đó lướt glide ở tốc độ siêu thanh để tiếp cận mục tiêu.

Điều này giúp nó tránh được các hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường, vốn khó khăn trong việc đánh chặn vật thể di chuyển nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.

Về thông số kỹ thuật, LR-AShM có tầm bắn ước tính lên đến 1.500km, cho phép Ấn Độ kiểm soát các khu vực biển rộng lớn mà không cần đưa tàu chiến hoặc máy bay tiếp cận gần.

Tốc độ của nó dao động từ Mach 5 đến Mach 10, tức là gấp 5-10 lần tốc độ âm thanh, khiến thời gian phản ứng của đối phương bị rút ngắn đáng kể.

Theo Topwar.ru, cấu trúc tên lửa bao gồm hai tầng nhiên liệu rắn, giúp tăng cường sức đẩy ban đầu và duy trì quỹ đạo glide ổn định.

Kích thước tổng thể chưa được công bố chi tiết, nhưng từ hình ảnh tại diễu binh được Janes phân tích, nó được lắp trên xe phóng di động 12x12, cho thấy tính cơ động cao, dễ dàng triển khai từ bờ biển hoặc các vị trí chiến lược.

Đầu đạn của LR-AShM được thiết kế để xuyên thủng lớp giáp tàu sân bay hoặc tàu khu trục, với khả năng mang theo đầu nổ thông thường hoặc có thể nâng cấp cho các biến thể khác.

Công nghệ cốt lõi của LR-AShM nằm ở hệ thống dẫn đường tiên tiến, kết hợp GPS, hệ thống quán tính và có thể là radar chủ động ở giai đoạn cuối để khóa mục tiêu chính xác.

Hệ thống tên lửa siêu thanh chống hạm LR-AShM. Ảnh: defence-blog.com

Theo Insights on India, đây là bước tiến đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia sở hữu công nghệ hypersonic glide vehicle, ngang hàng với Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Quá trình phát triển bắt đầu từ các thử nghiệm ban đầu, với lần thử thứ hai diễn ra vào tháng 11/2024, chứng minh khả năng ổn định ở tốc độ cao.

So với các tên lửa chống hạm khác như BrahMos của Ấn Độ-Nga, LR-AShM vượt trội về tầm bắn và tốc độ, BrahMos chỉ đạt Mach 3 với tầm 290-500km.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là duy trì độ chính xác ở tốc độ siêu thanh, nơi nhiệt độ và ma sát không khí có thể làm hỏng các linh kiện điện tử.

DRDO đã áp dụng vật liệu chịu nhiệt tiên tiến, tương tự công nghệ trên tên lửa Zircon của Nga, để khắc phục vấn đề này.

Defence Blog nhận định, đây là hệ thống dành cho nhu cầu phòng thủ bờ biển của Hải quân Ấn Độ, có thể tích hợp với các nền tảng khác như tàu ngầm hoặc máy bay.

Dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa chính thức biên chế, LR-AShM đã chứng tỏ Ấn Độ đang tự chủ hóa công nghệ quốc phòng, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Trong tương lai, các biến thể có thể mở rộng cho mục đích tấn công mặt đất, tăng cường sức mạnh tổng thể của lực lượng vũ trang Ấn Độ.