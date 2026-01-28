Tên lửa Fath-360 và Fateh-110 là hai loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn nổi bật của Iran. Ảnh: Defence

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, tên lửa Fath-360 của Iran nổi lên như một biểu tượng của sức mạnh công nghệ quân sự, kết hợp giữa tốc độ siêu thanh và độ chính xác cao để tạo nên mối đe dọa chiến lược đáng kể.

Được biết đến với tên gọi khác là BM-120, vũ khí này không chỉ đại diện cho sự tiến bộ trong ngành công nghiệp quốc phòng của Tehran mà còn thu hút sự chú ý quốc tế.

Với khả năng triển khai nhanh chóng và tấn công chính xác các mục tiêu cách xa hàng trăm kilomet, Fath-360 đang thay đổi cách nhìn về tên lửa đạn đạo tầm ngắn, hứa hẹn mang lại lợi thế vượt trội cho các lực lượng sử dụng nó.

Fath-360 là một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật bề mặt đối bề mặt, do Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Iran (AIO) phát triển như một biến thể rút gọn từ dòng Fateh-110 nổi tiếng.

Ra mắt chính thức vào năm 2022 nhân Ngày Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran, tên lửa này được thiết kế để cung cấp hỏa lực hỗ trợ cho lực lượng mặt đất, nhắm vào các mục tiêu như hệ thống phòng không địch và vị trí kiên cố.

Tổng trọng lượng của tên lửa đạt 787kg, trong đó đầu đạn chiếm 150kg với loại nổ mạnh cao, phù hợp để gây thiệt hại lớn cho các mục tiêu mềm hoặc quy mô rộng.

Tên lửa BM-120/Fath-360. Ảnh: Trung tâm Xuất khẩu Bộ Quốc phòng Cộng hòa Hồi giáo Iran

Chiều dài thân tên lửa khoảng 5,175mm, đường kính 368mm, giúp nó trở nên gọn nhẹ và dễ dàng tích hợp vào các hệ thống phóng di động.

Điều này cho phép lắp đặt nhiều tên lửa trên một xe tải chở phóng, với các biến thể có 2, 3, 4 hoặc 6 ống phóng, tương tự như hệ thống HIMARS của Mỹ, mang lại tính linh hoạt cao trong chiến trường.

Về mặt công nghệ, Fath-360 nổi bật với hệ thống đẩy nhiên liệu rắn, cho phép khởi động nhanh chóng mà không cần chuẩn bị phức tạp như các loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

Tốc độ tối đa của nó đạt Mach 3 lúc phóng và lên đến Mach 4 khi tiếp cận mục tiêu hoặc ở giai đoạn đốt cháy hết, với vận tốc va chạm khoảng 1.361 m/s, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Hệ thống dẫn đường kết hợp giữa định vị vệ tinh GNSS, có thể sử dụng tín hiệu GLONASS và hệ thống dẫn đường quán tính INS làm nền tảng thứ cấp, đảm bảo độ chính xác với sai số vòng tròn xác suất (CEP) dưới 30 mét.

Điều này cho phép tên lửa tấn công chính xác các điểm mục tiêu, ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử bị nhiễu.

Hai loại xe phóng (launch vehicles) tên lửa Fath-360 khác nhau của Iran, với ống phóng có mặt cắt ngang hình trụ (a) và hình vuông (b). Nguồn ảnh: FARS News & Mashreghnews.ir

Thiết kế khí động học bao gồm bốn cánh điều khiển ở phần mũi để sửa chữa quỹ đạo, khắc phục các yếu tố như gió hoặc lỗi lắp đặt đường ray phóng, cùng với hai bộ cánh ổn định hình chữ thập ở phần đuôi, không gập lại để tăng độ bền và đơn giản hóa sản xuất.

Tầm bắn hiệu quả từ 30 đến 120km, với thời gian bay đến mục tiêu xa nhất khoảng 200 giây và độ cao tối đa lên đến 45km, giúp nó vượt qua các hệ thống phòng thủ thông thường.

So với các hệ thống tương đương của Nga như dòng 9M54, Fath-360 có tầm bắn và tải trọng tương đương nhưng kém hơn về độ chính xác (CEP 7-15 mét so với 30 mét) và không mang theo đạn chùm để phân tán hiệu quả trên diện rộng.

Tuy nhiên, thiết kế nhỏ gọn và khả năng chống chịu môi trường điện tử làm cho nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các lực lượng quân sự các nước.

Fath-360 không chỉ là bước tiến trong công nghệ tên lửa Iran mà còn phản ánh xu hướng toàn cầu hóa vũ khí, nơi các quốc gia như Iran đang xuất khẩu công nghệ để củng cố vị thế.