Giữa bối cảnh căng thẳng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, hai nâng cấp đột phá, thùng nhiên liệu ngoài tàng hình low-drag faceted cùng pod IRST dưới cánh, cộng với gói Viability trị giá hàng chục triệu USD đang khiến F-22 Raptor 2.0 trở thành chủ đề nóng trên toàn cầu. Bài phân tích dưới đây sẽ làm rõ thông số kỹ thuật và đánh giá khách quan ưu nhược điểm công nghệ của phiên bản nâng cấp này, dựa trên các tài liệu chính thức mới nhất từ Không quân Mỹ và Lockheed Martin.

F-22 Raptor 2.0 không phải là chiếc máy bay hoàn toàn mới mà là bước tiến lớn trong việc hiện đại hóa phi đội hiện có. Nâng cấp cốt lõi nằm ở hệ thống thùng nhiên liệu ngoài tàng hình được thiết kế faceted (góc cạnh) và low-drag (cản gió thấp).

Những thùng này giữ nguyên khả năng tàng hình ở mức cao nhất có thể, cho phép F-22 mang thêm nhiên liệu mà không cần hy sinh hoàn toàn đặc tính tàng hình nội tại.

Kết hợp với pod IRST (Infrared Search and Track - tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại) gắn dưới cánh, máy bay giờ đây sở hữu khả năng phát hiện thụ động mục tiêu ở khoảng cách xa mà không phát ra sóng radar, đặc biệt hiệu quả trước các tiêm kích tàng hình đối phương như J-20 của Trung Quốc.

Gói Viability bổ sung thêm Infrared Defensive System (IRDS), hệ thống cảm biến hồng ngoại phân tán nhúng vào thân máy bay, cùng các cải tiến về quản lý chữ ký radar thấp (LO signature), radar SAR động, hệ thống tác chiến điện tử (EW) và bảo mật mạng.

Về ưu điểm công nghệ, F-22 Raptor 2.0 thể hiện rõ sự thông minh trong việc tối ưu hóa tầm hoạt động mà không làm phức tạp hóa thiết kế gốc.

Thùng nhiên liệu mới giúp mở rộng bán kính chiến đấu đáng kể, giải quyết hạn chế lớn nhất của F-22 nguyên bản khi hoạt động tại khu vực rộng lớn như Tây Thái Bình Dương.

Pod IRST và IRDS mang lại lợi thế phát hiện thụ động, giúp máy bay phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu hồng ngoại ở tầm xa mà đối phương khó nhận biết, đồng thời nâng cao khả năng sống sót trước tên lửa dẫn đường hồng ngoại.

Các nâng cấp EW và radar giúp F-22 đối phó tốt hơn với môi trường tác chiến điện tử hiện đại, trong khi việc kéo dài tuổi thọ khung máy đến thập niên 2060 chứng tỏ nền tảng thiết kế ban đầu của Lockheed Martin vẫn còn tiềm năng khai thác rất lớn.

Xét về tổng thể, đây là giải pháp chi phí hiệu quả hơn nhiều so với việc phát triển một thế hệ máy bay hoàn toàn mới, giúp Không quân Mỹ duy trì ưu thế không phận trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi F-47 NGAD sẵn sàng.

Tuy nhiên, F-22 Raptor 2.0 vẫn tồn tại những nhược điểm đáng kể về mặt kỹ thuật. Việc sử dụng thùng nhiên liệu ngoài, dù đã được tối ưu hóa low-drag và faceted, vẫn làm tăng nhẹ chữ ký radar so với cấu hình thuần nội tại, điều vốn là triết lý cốt lõi của máy bay tàng hình thế hệ 5.

Trong môi trường đối kháng cao, phi công có thể buộc phải thả thùng để khôi phục hiệu suất tối đa, nhưng lúc đó lại mất lợi thế tầm xa vừa mới có được.

Hệ thống IRST pod dưới cánh cũng đòi hỏi tích hợp phức tạp, có thể ảnh hưởng đến khí động học ở một số chế độ bay cao tốc.

F-22 Raptor nâng cấp với các pod cảm biến tàng hình gắn dưới cánh và thùng nhiên liệu thả ngoài, đang phóng tên lửa không đối không AIM-260 JATM. Ảnh minh họa: Không quân Mỹ/twz.com.

Gói Viability với ngân sách khởi điểm 90 triệu USD chỉ tập trung vào 143 chiếc combat-coded trong tổng số 185 chiếc F-22, trong khi 35 chiếc Block 20 cũ vẫn chưa được nâng cấp đồng bộ, dẫn đến tình trạng phi đội không đồng đều về năng lực.

Hơn nữa, dù các cảm biến mới mạnh mẽ, F-22 Raptor 2.0 vẫn dựa trên khung máy bay đã hơn 25 năm tuổi, đòi hỏi chi phí bảo dưỡng cao và chưa giải quyết triệt để vấn đề động cơ hay khả năng supercruise (siêu hành trình) bền vững trong môi trường A2/AD hiện đại.

F-22 Raptor 2.0 là minh chứng rõ nét cho chiến lược “nâng cấp thay vì thay thế” của Không quân Mỹ: thông minh, thực tế và kịp thời.

Những cải tiến về tầm bay, cảm biến hồng ngoại và khả năng sống sót đã đưa thông số kỹ thuật của F-22 lên một tầm cao mới, đủ để duy trì vị thế siêu tiêm kích hàng đầu đến năm 2060.

Tuy nhiên, những giới hạn nội tại về số lượng, chữ ký radar và chi phí dài hạn nhắc nhở rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thay thế được nhu cầu cấp thiết về thế hệ máy bay thế hệ 6.

Với F-22 Raptor 2.0, Mỹ đã chọn cách khôn ngoan để giữ lợi thế không phận trong lúc chờ đợi công nghệ đột phá tiếp theo.