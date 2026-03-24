Hải quân các nước phương Tây có thể rà phá thủy lôi, nhưng khả năng này vẫn còn hạn chế và khó triển khai nhanh chóng. Ảnh: Anadolu

Khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang đỉnh điểm, chỉ vài chục quả thủy lôi được rải ở Eo biển Hormuz đã đủ khiến hàng trăm tàu chở dầu treo máy, bảo hiểm tăng vọt gấp 40 lần và giá dầu thế giới lao dốc.

Với kho vũ khí ước tính 5.000-6.000 quả theo báo cáo DIA và CRS Mỹ, thủy lôi Iran không còn là “vũ khí cổ lỗ” mà là hệ thống công nghệ lai hiện đại, kết hợp sản xuất nội địa và sao chép Trung Quốc-Nga.

Iran đã phát triển và sở hữu nhiều dòng thủy lôi đa dạng, từ mô hình tiếp xúc truyền thống đến các biến thể cảm biến ảnh hưởng (influence) và tên lửa đẩy.

Dòng Maham-3 (sản xuất nội địa) là thủy lôi neo nổi điển hình: trọng lượng toàn bộ 383 kg, đường kính 0,8 mét, chiều cao 1,324 mét, đầu nổ chứa 120 kg chất nổ. Nó sử dụng cảm biến âm thanh tần số thấp kết hợp từ trường, hoạt động hiệu quả ở độ sâu tối đa 100 mét.

Sau khi thả, quả thủy lôi nổi lên theo cáp neo và ổn định ngay dưới đáy tàu, sẵn sàng phát nổ khi phát hiện tàu ngầm hoặc tàu mặt nước lớn.

Phiên bản Maham-1 đơn giản hơn với đầu nổ 20-120 kg và còi tiếp xúc điện (contact horns), vẫn giữ được sức công phá mạnh nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào va chạm vật lý.

Chuyển sang loại đặt đáy, Maham-2 nổi bật với đầu nổ khổng lồ 320 kg, sử dụng cảm biến âm thanh hoặc từ trường, kèm cơ chế “đếm tàu” (ship counter) và trì hoãn kích hoạt vài ngày để tránh máy quét mìn.

Sơ đồ ma trận thủy lôi của Iran. Ảnh đồ họa: Ifeng.

Maham-6 là bản sao gần giống mìn đáy Ý Manta, hình nón giúp khó phát hiện bằng sonar, đầu nổ 120 kg nhưng hiệu quả hạn chế ở nước nông.

Iran còn nhập khẩu và triển khai EM-52 (phiên bản xuất khẩu của Trung Quốc, tương đương T-1): đây là thủy lôi neo đáy kiêm tên lửa đẩy (rocket-propelled rising mine), đặt ở độ sâu lên tới 200 mét.

Khi cảm biến phát hiện tàu, đầu đạn tên lửa bắn thẳng lên đâm thủng đáy tàu, cơ chế hiện đại nhất trong kho Iran, vượt trội hoàn toàn so với mìn tiếp xúc thông thường.

Về ưu điểm, công nghệ thủy lôi Iran thể hiện rõ sức mạnh bất đối xứng. Chi phí sản xuất chỉ vài nghìn đô la mỗi quả nhưng có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la sửa chữa, như trường hợp USS Samuel B. Roberts năm 1988 trúng mìn SADAF-02 tương tự.

Cảm biến ảnh hưởng (magnetic-acoustic-pressure-seismic) khiến máy quét mìn truyền thống gần như vô hiệu, trong khi cơ chế đếm tàu và trì hoãn kích hoạt buộc đối phương phải quét nhiều lần.

EM-52 và Maham-2 đặc biệt phù hợp với độ sâu Eo biển Hormuz chỉ khoảng 60 mét ở điểm hẹp nhất, tạo ra “bãi mìn thông minh” khó dò tìm.

Khả năng triển khai linh hoạt bằng thuyền nhỏ, tàu ngầm Kilo và trực thăng khiến Iran có thể rải hàng trăm quả chỉ trong vài giờ, đủ gây tê liệt lưu thông dầu mỏ toàn cầu mà không cần đối đầu trực diện.

Năm 1988, tàu hộ vệ USS “Roberts” của Hải quân Mỹ từng bị thủy lôi của Iran gây hư hại nghiêm trọng. Ảnh: Ifeng.

Tuy nhiên, thủy lôi Iran cũng lộ rõ những hạn chế kỹ thuật và chiến thuật. Đầu tiên là tốc độ triển khai chậm: sau khi Mỹ tiêu diệt 16 tàu rải mìn lớn, Iran chỉ còn dùng thuyền nhỏ nên không thể phủ kín eo biển nhanh chóng.

Nhiều quả mìn cũ vẫn dựa vào tiếp xúc hoặc neo nổi, dễ bị cắt cáp và trở thành “mìn trôi” (floater) không kiểm soát, thậm chí đe dọa chính tàu Iran.

Độ sâu hiệu quả của Maham-6 và một số mìn đáy bị giới hạn ở vùng nước nông, trong khi cảm biến ảnh hưởng vẫn có thể bị đánh lừa bởi hệ thống chống mìn hiện đại của Mỹ (helicopter-towed sonar, unmanned vehicles).

Hơn nữa, việc rải mìn quy mô lớn sẽ tự hại xuất khẩu dầu của Iran, gây tổn thất kinh tế khổng lồ và rủi ro pháp lý quốc tế.

Công nghệ thủy lôi Iran, từ EM-52 rocket-propelled đến dòng Maham nội địa với cảm biến đa tầng và đầu nổ lớn, là minh chứng hoàn hảo cho chiến lược “bất đối xứng rẻ tiền nhưng hiệu quả cao”.

Chúng không đủ sức đóng vĩnh viễn Eo biển Hormuz, nhưng chỉ cần vài chục quả đã đủ tạo hiệu ứng tâm lý và kinh tế khổng lồ.

Trong bối cảnh 2026, đây chính là vũ khí khiến cả Mỹ lẫn các cường quốc hàng hải phải tính toán lại mọi kế hoạch can thiệp.