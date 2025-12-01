"Xin chào các fan Việt Nam, tôi là Faker", huyền thoại Faker cất lời chào bằng tiếng Việt khi xuất hiện cùng các đồng đội T1 trên sân khấu VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled chiều 21/12 khiến fan Việt có phen bùng nổ.

"GOAT" Faker khiến fan Việt ngất ngây

Sau 6 năm, giấc mơ của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) tại Việt Nam đã trở thành hiện thực - được gặp trực tiếp thần tượng ngay tại Việt Nam. “Tình yêu dành cho Faker như được đền đáp xứng đáng”, một fan nữ chia sẻ. “Quá lâu để chờ ngày gặp Faker trực tiếp và nay đã thỏa ước mong”, một “Tê Con” chính hiệu nói trong nghẹn ngào.

Faker ký tặng cho fan Việt

So với các fan của T1 trên thế giới, fan T1 tại Việt Nam đã nhận được đặc quyền chưa từng có: Đón "GOAT" Faker và dàn sao T1, chiêm ngưỡng trực tiếp 5 chiếc danh giá và linh vật phượng hoàng ATI.

Cộng đồng fan LMHT tại Việt Nam được tận hưởng những đặc quyền mà fan quốc tế của T1 cũng phải ghen tỵ

Không chỉ vậy, T1 còn có trận showmatch BO3 lịch sử với đội tuyển All-Star gồm những tinh hoa trong làng LMHT Việt Nam như Levi, SofM, Kiaya, Archie, Thầy Giáo Ba. Ở trận đấu này, T1 của Faker chịu thất thủ 1-2 trước các tuyển thủ đến từ Việt Nam.

T1 có trận đấu với các ngôi sao LMHT Việt Nam

Được biết, để đưa huyền thoại Faker và các đồng đội ở T1 đến Việt Nam, "kim chủ" của sự kiện eSport lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam đã đầu tư cực lớn. Faker và đội T1 đến Việt Nam bằng chuyên cơ, đồng thời MC Lee Sung-hoon - gương mặt quen thuộc từng dẫn dắt loạt sự kiện nội bộ đình đám của đội T1, và Untara - cựu tuyển thủ T1 đồng thời là streamer nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc cũng được mời đến, giúp các thành viên T1 "tự nhiên như ở nhà".