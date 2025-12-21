Ngày 21/12, AFC thông báo tổ chức này chính thức khởi động giải đấu Nations League nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên.

"Việc tận dụng hiệu quả các đợt FIFA Days ngày càng trở nên khó khăn do số lượng đối thủ hạn chế, chi phí tăng cao và những phức tạp về hậu cần, khiến giá trị thể thao của các trận giao hữu quốc tế giảm.

Sau quá trình đánh giá một cách toàn diện và tham vấn các tổ chức liên quan, AFC thống nhất thành lập giải AFC Nations League, với mục đích giúp các đội thi đấu nhiều trận hơn, với các đối thủ có trình độ tương đương, từ đó nâng cao cơ hội chiến thắng và cải thiện trình độ", thông báo của AFC cho hay.

Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ AFC.

Sau khi lấy ý kiến từ các Liên đoàn thành viên, AFC có thể tổ chức Nations League ngay trong năm 2026 tới. Đây là tin vui với các đội tuyển quốc gia thường gặp khó khăn trong việc thi đấu giao hữu quốc tế đợt FIFA Days, trong đó có tuyển Việt Nam.

AFC cho biết, những vấn đề liên quan tới thể thức, lịch thi đấu... được công bố sau khi tham vấn với các bên liên quan. Nhiều khả năng AFC Nations League được áp dụng như UEFA đang làm, với 4 hạng cho các đội tuyển tranh ngôi vô địch xếp hạng lên xuống mỗi mùa.

AFC Nations League diễn ra giúp tuyển Việt Nam có thêm cơ hội cạnh tranh các đối thủ mạnh ở châu Á, từ đó chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu lớn như Asian Cup hay vòng loại World Cup.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik hội quân vào tháng 3/2026, đá trận quyết định với Malaysia tranh tấm vé dự VCK Asian Cup 2027. Hiện tại, Malaysia vẫn chưa bị AFC xử thua 0-3 trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt đi sau bê bối gian lận cầu thủ nhập tịch.