Với 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ ba toàn đoàn tại SEA Games 33, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra nếu chưa tính 5 HCV ở các môn biểu diễn.

Quan trọng hơn những con số, thành tích lần này phản ánh rõ nét chiến lược phát triển mang tính hệ thống, thay vì phụ thuộc vào vài cá nhân nổi bật.

Nguyễn Thị Oanh trở thành tượng đài của điền kinh Việt Nam - Ảnh: SN

Điền kinh tiếp tục giữ vai trò trụ cột với 12 HCV, dẫn đầu về số HCV giành được cho đoàn Thể thao Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Thị Oanh ghi dấu ấn lịch sử bằng ba tấm HCV, nâng tổng số huy chương vàng SEA Games lên con số 15.

Song song, sự vươn lên của lớp VĐV trẻ cho thấy quá trình chuyển giao đang diễn ra tích cực. Môn vật trở thành “mỏ vàng” ổn định nhất khi giành tới 10 HCV, thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở cả vật cổ điển lẫn vật tự do.

Bắn súng được xem là điểm sáng lớn với 8 HCV, trong đó Trịnh Thu Vinh giành 4 HCV và phá nhiều kỷ lục SEA Games, mang lại hy vọng cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường châu lục và Olympic.

Bơi lội cũng cho thấy tín hiệu tích cực với 7 HCV, đặc biệt là sự xuất hiện của thế hệ kế cận bên cạnh trụ cột Nguyễn Huy Hoàng.

U22 Việt Nam giành tấm HCV sau trận cầu kịch tính bậc nhất lịch sử bóng đá nam SEA Games - Ảnh: SN

Ở các môn tập thể, bóng đá và futsal tạo dấu ấn mạnh mẽ. Đội U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam sau màn ngược dòng giàu cảm xúc trước chủ nhà Thái Lan, trong khi futsal nữ lần đầu bước lên ngôi vô địch SEA Games.

Tổng thể, SEA Games 33 cho thấy thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng: phát triển đồng đều, bền bỉ và giàu tiềm năng cho tương lai.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn