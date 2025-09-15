Một hình ảnh rò rỉ mới đã xác nhận điều mà nhiều người lo ngại: loạt Galaxy S26 của Samsung, dự kiến ra mắt vào năm sau, sẽ có thiết kế gây thất vọng.

Hình dạng mô-đun camera sau của dòng Samsung Galaxy S26. Ảnh: Ice Universe

Sau khi Apple gây tranh cãi với màn “lột xác” của dòng iPhone 17, dường như đến lượt Samsung cũng quyết định bước vào cuộc chơi thay đổi thiết kế.

Các bản dựng (renders) về Galaxy S26 từng xuất hiện trước đây đã vẽ nên một viễn cảnh không mấy tích cực, nhưng giờ đây, với hình ảnh thực tế từ linh kiện mới bị rò rỉ, có thể khẳng định rằng flagship thế hệ tiếp theo của Samsung sẽ khó làm hài lòng người dùng.

Galaxy S26 Ultra – “tội đồ” của thiết kế mới?

Trong mắt nhiều người yêu công nghệ, Galaxy S26 Ultra chính là “thất bại” rõ rệt nhất. So sánh với Galaxy S25 Ultra, thiết kế của S26 Ultra trông lỗi thời, đặc biệt là cụm camera sau.

Thay vì mang đến cảm giác tinh tế, gọn gàng, cụm camera lớn lại khiến tổng thể máy trở nên cồng kềnh.

Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Sonny Dickson

Galaxy S26 Pro – phiên bản được cho là bản tiêu chuẩn – cũng không khá khẩm hơn, khi giữ lại phong cách gần giống với Ultra nhưng nhỏ gọn hơn đôi chút.

Chỉ có Galaxy S26 Edge được nhận xét là “dễ nhìn” hơn, mặc dù thiết kế lại khiến nhiều người liên tưởng ngay đến iPhone 17 Pro vừa ra mắt.

Tóm lại, dòng Galaxy S26 dường như đã đánh mất lợi thế thị giác so với tiền nhiệm, thậm chí còn bị so sánh bất lợi với các smartphone từ những thương hiệu khác.

Từ Galaxy S25 đến S26: Một bước lùi?

Đối với nhiều fan Samsung, Galaxy S25 Ultra đã là một bước ngoặt gây tranh cãi khi hãng từ bỏ thiết kế vuông vức đặc trưng vốn làm nên tên tuổi của dòng Note và Ultra.

Tuy nhiên, ít nhất S25 Ultra vẫn giữ được nét hiện đại, sang trọng. Ngược lại, Galaxy S26 Ultra bị cho là lạc hậu, thiếu sức hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dĩ nhiên, thiết kế vẫn là yếu tố mang tính chủ quan. Nếu bạn không quá khắt khe về ngoại hình, Galaxy S26 vẫn còn nhiều lý do đáng để cân nhắc.

Đặc biệt, đối với những ai đang sử dụng thiết bị cũ hơn S25 hoặc S24, việc nâng cấp lên S26 có thể vẫn là một lựa chọn hợp lý.

Về cấu hình, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 2 cực mạnh, lần đầu tiên xuất hiện đồng bộ trên toàn cầu, không phân biệt thị trường.

Trong khi đó, Galaxy S26 Edge và Galaxy S26 Pro sẽ tiếp tục chiến lược kết hợp Snapdragon và Exynos tùy từng khu vực.

Điểm nâng cấp quan trọng nhất lại đến từ hệ thống camera. Dù không thay đổi cảm biến mới, Galaxy S26 Ultra sẽ có khẩu độ lớn hơn đáng kể, hứa hẹn cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng và tăng độ chi tiết.

Nhiều báo cáo cho rằng, chính thay đổi này là lý do khiến cụm camera của máy “phình to” hơn.

Điều đó đồng nghĩa: dù ngoại hình không mấy hấp dẫn, Galaxy S26 Ultra vẫn sẽ mang đến trải nghiệm chụp ảnh vượt trội hơn so với thế hệ trước.

Đối thủ trực tiếp của iPhone 17?

Trong bối cảnh iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế mới mẻ và màu sắc bắt mắt, Galaxy S26 Edge lại được coi là lựa chọn khả dĩ cho những ai trung thành với Android nhưng thích sự tinh tế của Apple.

iPhone 17 series của Apple vừa ra mắt. Ảnh: Apple

Thiết kế có nhiều nét tương đồng với iPhone 17 Pro sẽ giúp S26 Edge trở thành cầu nối giữa hai phong cách, dù điều này cũng đồng nghĩa Samsung mất đi phần nào bản sắc riêng.

Rõ ràng, Samsung đang đứng trước một canh bạc lớn với Galaxy S26. Thiết kế – vốn từng là niềm tự hào của hãng – giờ đây bị xem là “gót chân Achilles”.

Tuy nhiên, hãng vẫn còn cơ hội ghi điểm nhờ sức mạnh phần cứng và những cải tiến thực tế về camera.

Nếu người dùng đặt nặng tính thẩm mỹ, Galaxy S26 có thể gây hụt hẫng. Nhưng với những ai ưu tiên hiệu năng và trải nghiệm chụp ảnh, đây vẫn sẽ là dòng máy đáng để nâng cấp trong năm tới.

Và dẫu ngoại hình có thể không chiều lòng tất cả, Samsung chắc chắn vẫn sẽ trông cậy vào sức mạnh thương hiệu và hệ sinh thái Galaxy để giữ chân người dùng trong cuộc đua với Apple.

(Theo PhoneArena, Tom’s Guide)