Dù chiếc iPhone Air siêu mỏng gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế thời trang, song chính iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max mới là nơi Apple dồn toàn bộ tinh hoa công nghệ, hướng đến những người dùng chuyên nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và game thủ.

iPhone 17 Pro. Ảnh: 9to5mac

Với hệ thống tản nhiệt mới, màn hình sáng hơn, cụm camera nâng cấp và pin lớn hơn, iPhone 17 Pro hứa hẹn trở thành công cụ tối ưu cho những ai đòi hỏi hiệu năng và trải nghiệm vượt trội.

Dưới đây là 11 điểm nổi bật giúp iPhone 17 Pro khác biệt hoàn toàn.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi lần đầu xuất hiện

Lần đầu tiên, Apple mang đến cho iPhone hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber cooling).

Công nghệ này phân tán nhiệt đều hơn trong thân máy, cho phép iPhone 17 Pro duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài – đặc biệt khi chơi game nặng hay quay video ProRes.

Cùng với khung nhôm nguyên khối mới, nhẹ hơn và tản nhiệt tốt hơn so với titan của năm ngoái, đây chính là chiếc iPhone “mát mẻ” nhất từ trước đến nay, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

A19 Pro – chip mạnh nhất từ trước đến nay

Trái tim của iPhone 17 Pro là A19 Pro, con chip tiên tiến nhất của Apple, sản xuất trên tiến trình 3nm cải tiến. So với A18 Pro, chip mới mang lại hiệu năng duy trì cao hơn tới 40%, giúp khung hình mượt hơn trong game 3D và rút ngắn thời gian xuất video.

iPhone 17 Pro được trang bị chip A19 Pro. Ảnh: Apple

Đặc biệt, A19 Pro tích hợp Neural Engine thế hệ 2, tăng tốc cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo trên thiết bị, xử lý hình ảnh và phụ đề trực tiếp (Live Captions). Nếu iPhone 16 Pro vốn đã nhanh, thì iPhone 17 Pro càng cho thấy sự vượt trội và bền bỉ trong tương lai.

Ceramic Shield 2 – cứng cáp hơn bao giờ hết

Độ bền được tăng cường rõ rệt. Lần đầu tiên, chất liệu Ceramic Shield không chỉ bảo vệ màn hình mà còn phủ lên cả mặt lưng.

Apple dùng lớp phủ Ceramic Shield 2 mới cho màn hình iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple

Ở phía trước, Ceramic Shield 2 ra mắt với khả năng chống xước và chống rơi tốt hơn nữa. Sự kết hợp này biến iPhone 17 Pro trở thành chiếc iPhone bền bỉ nhất từ trước đến nay.

Màn hình sáng hơn, chống chói tốt hơn

Màn hình Super Retina XDR của iPhone 17 Pro đạt độ sáng tối đa 3.000 nits – mức sáng cao nhất từng có trên smartphone. Điều này đảm bảo khả năng hiển thị ngoài trời, đồng thời mang lại trải nghiệm HDR sống động.

Tấm nền ProMotion 120Hz vẫn được giữ lại, nhưng nay được bổ sung lớp phủ chống phản chiếu, giảm hiện tượng lóa khi sử dụng ngoài trời. Với những người làm việc chuyên nghiệp cần màu sắc chuẩn xác, đây là nâng cấp đáng giá.

Pin lớn hơn, thời lượng lâu hơn

Apple xác nhận iPhone 17 Pro sở hữu viên pin lớn nhất từ trước đến nay, trong đó bản Pro Max có thể đạt 37 giờ phát video liên tục – tăng thêm vài giờ so với thế hệ trước.

Kết hợp cùng chip A19 Pro tiết kiệm điện năng và thiết kế tản nhiệt mới, iPhone 17 Pro mang đến trải nghiệm pin bền bỉ hơn trong mọi tình huống.

Người dùng di chuyển nhiều hay game thủ di động chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt ngay từ ngày đầu sử dụng.

Camera trước 18MP hỗ trợ Center Stage

Camera selfie được nâng cấp lên 18MP, tích hợp tính năng Center Stage – tự động căn khung hình để người dùng luôn nằm ở vị trí trung tâm trong cuộc gọi video.

Cải tiến này đặc biệt hữu ích với những ai thường xuyên họp FaceTime hay Zoom. Ngoài ra, cảm biến hình vuông mới cho phép chụp ảnh tự sướng ở mọi hướng mà không cần xoay máy.

Cụm 3 camera sau đồng bộ 48MP

Lần đầu tiên, cả ba ống kính phía sau đều sử dụng cảm biến 48MP. Sự đồng nhất này giúp người dùng không bị giảm chất lượng ảnh khi chuyển đổi giữa các ống kính.

Video giới thiệu iPhone 17 Pro của Apple.

Kết quả là ảnh cắt cúp sắc nét hơn, chụp đêm nhiều chi tiết hơn và ảnh ProRAW chuyên nghiệp ở bất kỳ tiêu cự nào.

Telephoto 4x với zoom lai 8x

Ống kính telephoto 48MP mới mang đến khả năng zoom quang học 4x và zoom lai (fusion zoom) 8x – kết hợp dữ liệu quang học và kỹ thuật số để tạo nên hình ảnh chi tiết ở tầm xa.

Người dùng có thể chọn chụp ảnh với zoom 4x hoặc cắt về 12MP để đạt hiệu quả 8x. Đây là tầm zoom xa nhất từng có trên iPhone.

Hỗ trợ ProRes RAW cho video

Apple tiếp tục chiều lòng giới làm phim với hỗ trợ ProRes RAW, cho phép quy trình hậu kỳ chuyên nghiệp ngay trên iPhone.

Khi kết hợp với Final Cut Pro trên iPad hoặc xuất sang Mac, các tệp này mang lại tối đa khả năng chỉnh màu và biên tập, biến iPhone 17 Pro thành công cụ đắc lực cho nhà làm phim di động.

Thiết kế và màu sắc mới

Dù không thay đổi triệt để, iPhone 17 Pro mang đến diện mạo mới với khung nhôm và các màu sắc táo bạo: cam vũ trụ, xanh đậm và bạc. Sự trở lại của chất liệu nhôm khiến thiết bị nhẹ và khác biệt so với các thế hệ titan gần đây.

Dung lượng lớn hơn, giá không đổi

Tin vui là Apple vẫn giữ nguyên giá bán: 1.099 USD cho iPhone 17 Pro và 1.199 USD cho 17 Pro Max. Cả hai đều khởi điểm từ 256GB bộ nhớ, đồng thời bổ sung tùy chọn 2TB (tại Mỹ và Canada), bên cạnh 512GB và 1TB.

Người dùng có thể đặt trước các mẫu iPhone 17 từ 12/9, sản phẩm sẽ lên kệ ngày 19/9.

Có nên nâng cấp?

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max không chỉ là bản nâng cấp nhỏ giọt, mà thực sự mang đến những đột phá: tản nhiệt buồng hơi, camera đồng bộ 48MP, màn hình sáng hơn, pin lớn hơn và chip A19 Pro mạnh mẽ.

Nếu đang dùng iPhone 16 Pro, bạn có thể cân nhắc vì sự khác biệt chưa quá cách biệt. Nhưng với những ai vẫn còn gắn bó với iPhone 14 Pro hoặc đời cũ hơn, iPhone 17 Pro chắc chắn là một bước nhảy vọt đáng kể.

Game thủ, nhà sáng tạo và người dùng đòi hỏi hiệu năng tối đa sẽ khó có thể cưỡng lại sức hút từ dòng flagship 2025 này.

(Theo Macworld, Appleinsider)