Trong bóng đá hiện đại, việc sa thải một HLV thường đánh dấu bước ngoặt trong bối cảnh chuỗi kết quả tệ hại hoặc mâu thuẫn nội bộ.

Điều đó thường kéo theo thiệt hại kinh tế nặng nề, hoặc sự bất mãn của giới đầu tư.

Giá cổ phiếu Fenerbahce tăng mạnh khi sa thải Mourinho. Ảnh: A Bola

Thế nhưng trong trường hợp của Fenerbahce, quyết định chia tay Jose Mourinho lại gây ra một cú hích chưa từng có trên sàn chứng khoán.

Cụ thể, ngay sau khi thông báo chia tay Mourinho, cổ phiếu của Fenerbahce tăng 7% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu.

Tác động này giúp vốn hóa thị trường của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm hơn 26 triệu USD. Nhờ vậy, tổng giá trị của CLB vượt ngưỡng 400 triệu USD.

Sự ra đi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha diễn ra sau khi Fenerbahce bị loại khỏi vòng play-off Champions League, với trận thua 0-1 trên sân Benfica.

Mourinho vốn nổi tiếng với biệt danh “Người đặc biệt” nhờ những giai đoạn thành công rực rỡ cùng Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid.

Nhà cầm quân 62 tuổi gia nhập Fenerbahce từ đầu mùa giải 2024-2025. Bản hợp đồng này nằm trong xu hướng các CLB bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh chi tiêu để thu hút những cầu thủ và HLV danh tiếng.

Tuy nhiên, Mourinho không thể giúp Fenerbahce chinh phục Super Lig – giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ – ở mùa giải đầu tiên làm việc tại Istanbul.

Fenerbahce chỉ cán đích vị trí thứ 2. Không chỉ vậy, Mourinho dính nhiều tranh cãi, bao gồm hành vi “bóp mũi” HLV Galatasaray – nhà vô địch giải đấu.

Ngay từ đầu mùa giải này, trong các trận vòng loại Champions League, Mourinho công khai bày tỏ sự bất mãn với ban lãnh đạo, khi cho rằng CLB không thực hiện đủ các thương vụ chuyển nhượng để gia tăng sức cạnh tranh cho đội hình.

Những lời than thở của Mourinho khiến các CĐV Fenerbahce chán ngấy. Vì vậy, việc ông bị sa thải đã tác động tích cực đến khía cạnh tài chính của CLB.