Trên sân Ánh sáng (Estadio da Luz) ở thủ đô Lisbon, Benfica đã viết tiếp giấc mơ Champions League, còn Fenerbahce của Jose Mourinho phải đối diện một thực tế cay đắng.

Fenerbahce không tạo được đột biến nào. Ảnh: FSK

Mùa giải thứ hai liên tiếp Fenerbahce bị chặn ngay trước ngưỡng cửa vòng bảng, qua đó kéo dài 17 năm không được góp mặt ở sân chơi danh giá nhất bóng đá châu Âu cấp CLB.

Bàn thắng duy nhất của Kerem Akturkoglu ở phút 35 giúp chủ nhà Benfica giành chiến thắng 1-0, khép lại loạt play-off với tổng tỷ số tối thiểu nhưng đủ chắc chắn.

Đáng chú ý, Akturkoglu là mục tiêu mà Mourinho đang muốn kéo về Fenerbahce nhưng chưa thành công.

Điều khiến thất bại này thêm phần nặng nề là bối cảnh xung quanh Mourinho.

Mourinho bất lực trong ngày trở lại sân Ánh sáng. Ảnh: FSK

Fenerbahce đã chi đậm trong hai mùa hè liên tiếp, mang về những gương mặt tên tuổi và trao toàn quyền xây dựng lối chơi cho “Người đặc biệt”.

Thế nhưng, sau cú ngã trước Lille ngay từ vòng sơ loại thứ 3 mùa 2024/25, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lặp lại kịch bản cũ.

Lần này, trước Benfica – một đối thủ giàu kinh nghiệm nhưng không hẳn vượt trội về lực lượng – Mourinho vẫn bất lực.

Suốt 180 phút, Fenerbahce không ghi được bàn thắng nào. Tại Istanbul, đội của Mourinho bỏ lỡ cơ hội khi đối phương mất người.

Tới Lisbon, trong trận cầu quyết định, họ gần như không tạo ra đột biến. Khi cần một sự thay đổi, Mourinho không tìm thấy công thức nào mới.

Benfica xứng đáng vào vòng bảng Champions League. Ảnh: SLB

Lối chơi thiên về phòng ngự chặt chẽ và chờ khoảnh khắc phản công không còn tạo được bất ngờ, trong khi những bản hợp đồng được kỳ vọng lại im lặng.

Thêm một lần, câu hỏi về sự cạn ý tưởng của Mourinho vang lên. Từng là bậc thầy ở Champions League, giờ đây ông trải qua hai mùa liên tiếp không thể đưa Fenerbahce vào vòng bảng.

Chiến thuật cũ kỹ khiến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ phù hợp với Europa League hơn là sân khấu lớn nhất châu Âu.

Dường như sớm nghĩ đến việc bị loại, Mourinho đã tự bảo vệ mình từ trước khi bóng lăn tại Lisbon, bằng cách chỉ trích BLĐ Fenerbahce. “Nếu Champions League là mục tiêu chính của CLB, lẽ ra phải có thêm động thái trong kỳ chuyển nhượng”.