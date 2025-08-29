Besiktas vừa ra quyết định sa thải Ole Gunnar Solskjaer. Trận thua trước đội bóng nhỏ bé Lausanne của Thụy Sĩ (0-1) ở vòng loại Conference League, khiến họ bị loại khỏi giải đấu, chính là giọt nước tràn ly.

Ngay sau khi bị loại khỏi cúp châu Âu, các CĐV Besiktas bắt đầu phản đối và yêu cầu cựu HLV MU từ chức. Ban lãnh đạo CLB cũng lập tức phản ứng.

Besiktas sa thải Solskjaer. Ảnh: BJK

Những người đứng đầu “Đại bàng đen” họp khẩn tại sân vận động để quyết định biện pháp cứu vãn mùa giải. Cuộc họp kết thúc với quyết định sa thải Solskjaer.

Sergen Yalcin, cựu cầu thủ và HLV của Besiktas, trở lại CLB để thay thế nhà cầm quân người Na Uy.

Fenerbahce đang trải qua tình cảnh tương tự như Besiktas. Thực tế, ở Istanbul, người ta đã bắt đầu bàn đến khả năng chia tay Jose Mourinho.

Đội bóng có biệt danh “Efsane” (huyền thoại) một lần nữa lỡ hẹn với vòng bảng Champions League sau thất bại trước Benfica (0-1).

Trong trận đấu đó, đội quân của Mourinho thậm chí không tung nổi cú sút trúng đích nào, và phải chấp nhận xuống chơi Europa League.

Việc bị loại khỏi Champions League là điều không ai mong đợi, cả CLB lẫn Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng bày tỏ sự bất mãn với công tác chuyển nhượng.

Trong cuộc họp báo trước trận lượt về play-off Champions League với Benfica, Mourinho công khai chỉ trích BLĐ vì sự thiếu quyết liệt trên thị trường.

“Tôi không nghĩ có bất kỳ nỗ lực nào vượt mức cho các bản hợp đồng mới”, Mourinho phát biểu.

“Nếu Champions League thực sự là mục tiêu lớn nhất của CLB, tôi tin đã phải có điều gì đó xảy ra với các thương vụ cho những trận gặp Feyenoord hoặc Benfica”.

Những tuyên bố của Mourinho gây tranh cãi lớn từ chính người hâm mộ Fenerbahce. Tất nhiên, đa số không ủng hộ ông.

Tương lai Mourinho không chắc chắn. Ảnh: A Bola

Tuy nhiên, sự bất mãn không chỉ đến từ một phía. Trong thời gian gần đây, các quan chức Fenerbahce cũng không hài lòng với công việc của “Người đặc biệt”.

Bởi lẽ, Mourinho - cũng là người cũ của MU - vẫn chưa thắng nổi một trận derby nào ở Thổ Nhĩ Kỳ và buộc phải nhìn kình địch Galatasaray vượt mặt trên mọi khía cạnh.

Mourinho cũng không phản đối việc hai bên chia tay, miễn là được đảm bảo khoản tiền đền bù hợp đồng. Mùa trước, ông từng nói việc bản thân đến Thổ Nhĩ Kỳ là sai lầm.

Chủ tịch Fenerbahce, Ali Koc, đã bắt đầu cân nhắc việc sa thải Mourinho như một bước đi chiến lược để giành lợi thế trong cuộc bầu cử CLB vào ngày 23/9 tới.

Cái giá không hề rẻ: việc chấm dứt hợp đồng với Mourinho có thể khiến gã khổng lồ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tốn hơn 20 triệu euro.