Thất bại và sa thải

Ngay đầu mùa giải, Jose Mourinho đã mất việc. Fenerbahce sa thải “Người đặc biệt” vào sáng sớm ngày 29/8 (giờ địa phương), chỉ hơn 24 tiếng đồng hồ sau khi đội bóng này bị loại ở vòng play-off Champions League.

Một năm trước, khi Mourinho vừa mới đến, Fenerbahce cũng dừng bước bởi Lille tại vòng sơ loại thứ 3.

Mourinho bị Fenerbahce sa thải. Ảnh: EFE

Lần này, Benfica, nơi Mourinho khởi đầu sự nghiệp huấn luyện viên chuyên nghiệp, là kẻ chặn đường.

Mourinho, người từng 2 lần vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu với 2 CLB khác nhau (cùng Porto năm 2004 và Inter Milan năm 2010 – trở thành đội bóng Italia đầu tiên và duy nhất cho đến nay giành cú ăn 3), lại phải xuống chơi Europa League – một “giải an ủi” mà ông cũng chẳng vui vẻ gì khi mùa trước bị Rangers loại ở vòng 1/8.

Nhưng lần này nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mất việc ngay cả khi sân chơi “an ủi” còn chưa thi đấu.

Mourinho ký hợp đồng 2 năm hồi mùa hè 2024 với nhiệm vụ vực dậy một CLB khát khao danh hiệu.

Fenerbahce, đội bóng tự hào có số lượng CĐV đông đảo nhất Thổ Nhĩ Kỳ, chưa vô địch quốc gia từ năm 2014. Trong thời gian ấy, Galatasaray đã 6 lần đăng quang, nới rộng khoảng cách trong bảng vàng thành tích.

Trong bối cảnh đó, chủ tịch Ali Koc – một doanh nhân giàu có – thường xuyên có những va chạm công khai với Mourinho.

Mới đây, ngay trước trận lượt về gặp Benfica, HLV người Bồ Đào Nha lên tiếng: “Các bản hợp đồng mới đâu? CLB này chẳng có kế hoạch gì cả. Tôi không tin là họ có danh sách chuyển nhượng”.

Trong khi đó, phó chủ tịch Hamdi Akin, cánh tay phải của Koc, lại mạnh miệng tuyên bố rằng đội sẽ thắng “dễ dàng” ở Lisbon.

Mourinho không có nhiều dấu ấn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: A Bola

Mourinho đáp trả: “Tin hay không tùy các bạn, tôi thậm chí chẳng biết ông ta (Akin) là ai. Thật lòng, tôi không có khái niệm gì về ông ta, chẳng biết ông ta có tầm ảnh hưởng hay vị trí gì trong CLB. Với tôi, trong cơ cấu CLB, chưa ai từng giới thiệu ông ta cả. Tôi hoàn toàn không biết”.

Không còn đặc biệt

Koc, người từng gặp Mourinho tại London hồi đầu hè và khi ấy đã tính chuyện chia tay, vốn nổi tiếng quyết đoán.

Vậy nên lần này ông cũng không ngần ngại đưa ra quyết định mà không quan tâm đến khoản tiền đền bù hợp đồng.

Kể từ khi Koc lên nắm quyền năm 2018, ghế HLV Fenerbahce đã thay đổi liên tục: Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Gole, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belozoglu, Vitor Pereira, Ismail Kartal, Jorge Jesus và nay là Mourinho – người có thời gian tại vị lâu thứ hai (62 trận; 37 trận thắng).

Sự xuất hiện của “Người đặc biệt” kéo theo làn sóng chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng: hơn 100 triệu euro cho những bản hợp đồng mới.

Có thể kể đến En-Nesyri, Diego Carlos, Soyuncu, Saint-Maximin, Amrabat, Skriniar, Jhon Duran, Nelson Semedo hay Dorgeles Nene – cầu thủ chạy cánh mới được mua từ Salzburg với giá 18 triệu euro.

Mourinho rời Thổ Nhĩ Kỳ tay trắng. Mùa trước, Fenerbahce đứng nhì bảng, kém xa Galatasaray – đội làm cú đúp khi loại luôn họ ở cúp quốc gia và bỏ xa tới 11 điểm ở giải VĐQG.

Không danh hiệu, nhưng nhiều tranh cãi. Ảnh: EFE

Ánh hào quang của “Người đặc biệt” dường như đã tắt: trong 10 năm qua, ông chỉ có Europa League, League Cup và Community Shield với MU mùa giải 2016/17; chức vô địch Conference League cùng Roma mùa 2021/22.

Mùa này, sau khi 4 cộng sự rời đi, Mourinho gọi lại hai “cận thần” lâu năm là Rui Faria (người từng bất thành trong tham vọng làm HLV trưởng) và chuyên gia thể lực người Carlos Lalin. Giờ đây, tất cả họ đều phải đi tìm bến đỗ mới.

Như vậy, kể từ khi rời Real Madrid năm 2013 (thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, Mourinho luôn bị sa thải ở những nơi ông dừng chân: nhiệm kỳ 2 tại Chelsea, MU, Tottenham, AS Roma và mới nhất là Fenerbahce.

Hành trình ở Istanbul của Mourinho kéo dài trong 424 ngày. Đây là thời gian tại vị ngắn nhất của chiến lược gia 62 tuổi, tính từ thời điểm ông bắt đầu tỏa sáng trên băng ghế huấn luyện Porto năm 2004.

Thời oanh liệt của Mourinho đã qua. Ông cũng không còn những phẩm chất làm nên biệt danh “Người đặc biệt”.