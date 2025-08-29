Jose Mourinho chính thức nhận quyết định sa thải khỏi cương vị HLV trưởng Fenerbahce.

Sau thất bại của đội nhà ở vòng play-off Champions League, trước đối thủ Benfica, ban lãnh đạo CLB không do dự và đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng ngay lập tức với chiến lược gia Bồ Đào Nha.

Mourinho bị sa thải. Ảnh: A Bola

“Chúng tôi sa thải Jose Mourinho, người đã dẫn dắt đội bóng từ mùa giải 2024-25. CLB xin cảm ơn những nỗ lực của ông và chúc ông thành công trong sự nghiệp” – thông báo ngắn gọn của đội bóng Istanbul.

Fenerbahce một lần nữa lỡ hẹn với vòng bảng Champions League khi thua Benfica. Đây là trận đấu mà họ thậm chí không có nổi cú sút trúng đích, đồng nghĩa phải xuống chơi tại Europa League.

Việc bị loại khỏi Champions League là thất bại nặng nề của Fenerbahce, đội đầu tư rất nhiều về mặt tài chính.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Fenerbahce xấu đi trong thời gian gần đây. Ngay trước trận đấu với Benfica, ông chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB.

“Tôi không thấy có bất kỳ nỗ lực nào cho việc chiêu mộ cầu thủ. Nếu Champions League thực sự là mục tiêu số 1 của CLB, tôi nghĩ lẽ ra đã phải có điều gì đó xảy ra trong kỳ chuyển nhượng”, Mourinho nói.

Trong giai đoạn cuối mùa trước, Mourinho thường xuyên dính đến tranh cãi ngoài sân cỏ, đặc biệt là xung đột với Galatasaray.

Điều này khiến nhiều thành viên trong BLĐ Fenerbahce quay lưng với “Người đặc biệt”.

Quyết định của chủ tịch Ali Koc được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ coi là bước đi quan trọng hướng đến cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới, diễn ra vào ngày 23/9.

Việc chia tay khiến Fenerbahce tổn thất không ít, ngược lại tài khoản của Mourinho lại biến động thêm nhờ những lần bị sa thải: 20 triệu euro.