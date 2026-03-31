Chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia không chỉ gây tiếng vang trong khu vực, mà còn thu hút sự chú ý từ trang fanpage chính thức của FIFA World Cup.

Trên nền tảng mạng xã hội, FIFA đã đăng tải dòng trạng thái đầy ấn tượng: “Vừa Mạnh, vừa Son, lại vừa Hên”, kèm theo hình ảnh ba cầu thủ tiêu biểu của trận đấu.

Dòng trạng thái trên trang FIFA World Cup (Ảnh chụp màn hình)

Bức ảnh nhắc đến đội trưởng Duy Mạnh với pha bật cao đánh đầu mở tỷ số, tiền đạo Xuân Son lập cú đúp không chiến, cùng pha kiến tạo quan trọng của tân binh Hoàng Hên. Đây là những điểm nhấn nổi bật trong màn trình diễn thuyết phục của "Những chiến binh Sao vàng".

Đặc biệt, sự ăn ý giữa Hoàng Hên và Xuân Son đang trở thành vũ khí lợi hại của tuyển Việt Nam. Bộ đôi này liên tục tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ Malaysia với khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm hiệu quả.

Việc được FIFA nhắc đến không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn, mà còn cho thấy hình ảnh tuyển Việt Nam đang ngày càng gây ấn tượng ở sân chơi châu lục. Chiến thắng này tiếp tục củng cố niềm tin vào một thế hệ cầu thủ đầy triển vọng.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia (nguồn: FPT Play)

