World Cup 2026 đã chính thức xác định đầy đủ 2 cặp đấu bán kết sau khi vòng tứ kết khép lại với nhiều diễn biến hấp dẫn. Bốn đội góp mặt ở vòng dành cho những ứng viên mạnh nhất gồm Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Anh.

Ở nhánh đầu tiên, Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong trận bán kết rất đáng chờ đợi. Les Bleus giành vé đi tiếp sau chiến thắng 2-0 trước Maroc. Dù Mbappe bỏ lỡ penalty trong hiệp một, anh vẫn kịp chuộc lỗi bằng pha lập công đẹp mắt ở hiệp hai, trước khi kiến tạo để Dembele ấn định tỷ số.

Julián Álvarez toả sáng góp công lớn đưa Argentina vào bán kết - Ảnh: AFA

Tây Ban Nha cũng phải trải qua trận đấu không dễ dàng trước Bỉ. La Roja thắng 2-1 để tiếp tục hành trình chinh phục World Cup. Đây hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao giữa hai đội bóng có chiều sâu đội hình, chất lượng kỹ thuật và nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu.

Các nhánh đấu vòng knock-out

Ở nhánh còn lại, Argentina sẽ đối đầu Anh. Nhà đương kim vô địch vượt qua Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng. Mac Allister mở tỷ số sớm, nhưng Thụy Sĩ gỡ hòa trong hiệp hai. Phải đến hiệp phụ, Julian Alvarez và Lautaro Martinez mới giúp Argentina định đoạt trận đấu.

Trong khi đó, Anh giành vé vào bán kết sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy. Tam sư tiếp tục cho thấy bản lĩnh ở vòng knock-out, với dàn cầu thủ đang đạt phong độ cao.

Hai cặp bán kết Pháp vs Tây Ban Nha và Argentina vs Anh hứa hẹn tạo nên những màn đại chiến giàu cảm xúc, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể định đoạt tấm vé vào chung kết.