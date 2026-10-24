Bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp Cristiano Ronaldo bất ngờ gây tranh cãi khi Saudi Pro League công nhận pha lập công, nhưng FIFA lại tính là bàn phản lưới nhà.

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm tranh cãi sau chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại vòng 11 Saudi Pro League 2026/27, khi bàn thắng được ghi nhận cho siêu sao Bồ Đào Nha xuất hiện những ý kiến trái chiều.

Tình huống diễn ra ở phút 49, khi Ronaldo bật cao đánh đầu từ quả đá phạt của Joao Felix, đưa bóng vào lưới đối phương. Trọng tài phải tham khảo VAR trước khi công nhận bàn thắng do CR7 không việt vị.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng trước Al Faisaly - Ảnh: Al Nassr

Tuy nhiên, những hình ảnh quay chậm khiến cộng đồng mạng tranh luận. Một số ý kiến cho rằng bóng đã chạm hậu vệ Andrei Girotto rồi đổi hướng vào lưới, thay vì đi thẳng từ cú đánh đầu của Ronaldo.

Đáng chú ý, trang chủ Saudi Pro League vẫn ghi nhận bàn thắng cho Ronaldo, trong khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lại tính đây là tình huống phản lưới nhà.

Theo nguyên tắc thống kê, nếu cú đánh đầu ban đầu hướng trúng khung thành, Ronaldo vẫn được tính bàn thắng. Ngược lại, nếu bóng đi chệch mục tiêu trước khi chạm hậu vệ, pha lập công có thể được ghi nhận là phản lưới.

Nếu được công nhận, Ronaldo sẽ chạm mốc 982 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 18 pha lập công.

Bất chấp tranh cãi, Al Nassr vẫn giành trọn ba điểm, tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu Saudi Pro League.