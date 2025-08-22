Trong nhiều tháng qua, thế giới công nghệ tràn ngập những rò rỉ hấp dẫn về iPhone 17: từ thiết kế mới của iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air cho đến những tính năng được mong chờ.

Nhưng Apple nổi tiếng kín tiếng, ít khi để lộ thông tin chính thức trước ngày ra mắt, nên các tin tức rò rỉ chỉ được xem ở mức độ dự đoán.

Apple vô tình xác nhận ngày ra mắt iPhone 17: 9/9/2025. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, hôm nay Táo khuyết lại mắc một sai lầm hiếm hoi khi tự mình để lộ ngày diễn ra sự kiện ra mắt iPhone 17: ngày 9/9/2025.

Trước đó, đã có nhiều tin đồn cho rằng đây là ngày ra mắt, nhưng lần này, Apple vô tình xác nhận thông tin bằng một lời mời sự kiện xuất hiện trong ứng dụng AppleTV.

Dù lời mời sau đó nhanh chóng bị gỡ bỏ, nhưng đã kịp bị người dùng phát hiện và lan truyền trên mạng xã hội.

Điều thú vị là thiết kế lời mời gợi nhớ đến hình nền MacBook Air nguyên bản (OG). Đây có thể là một ẩn ý về mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng dự kiến ra mắt năm nay, thay thế cho dòng iPhone 17 Plus.

Theo các nguồn tin, dòng iPhone 17 sẽ gồm bốn mẫu: iPhone 17 tiêu chuẩn, vẫn giữ phong cách quen thuộc; iPhone 17 Air, đối thủ siêu mỏng của Galaxy S25 Edge; iPhone 17 Pro và Pro Max, được đồn đoán có sự thay đổi lớn ở thiết kế mặt lưng, trùng khớp với thông tin từ ốp lưng mới mà dbrand - một thương hiệu ốp lưng uy tín - đã công bố.

Bên cạnh iPhone mới, Apple cũng được kỳ vọng sẽ giới thiệu Apple Watch Series 11 và có thể là cả phiên bản kế nhiệm của mẫu đồng hồ thông minh cao cấp, Apple Watch Ultra 2.

Về màu sắc, iPhone 17 dự kiến sẽ có một số lựa chọn mới, bao gồm phiên bản cam nổi bật dành cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Tất cả sẽ chạy trên iOS 26 với giao diện “Liquid Glass” hoàn toàn mới.

Một thông tin khác khiến người dùng quan tâm là khả năng Apple sẽ tăng giá khoảng 50 USD. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro được cho là sẽ bắt đầu với dung lượng lưu trữ 256GB, thay vì 128GB như trước, giúp mức tăng giá bớt gây khó chịu.

Dòng iPhone 17 sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S25 và Pixel 10 – hai đối thủ lớn trên thị trường smartphone cao cấp năm 2025.

Xem video 'mở hộp' mẫu iPhone 17 Pro màu cam. (Nguồn: Majin Bu / X):

(Theo PhoneArena, X)