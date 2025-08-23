FPT vừa ký hợp tác với CYCU, FCCP về đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực bán dẫn. Ảnh: PV

FPT vừa ký hợp tác với Chung Yuan Christian University (CYCU) - Đại học tư thục hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc), nổi tiếng về đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và FCC Partners (FCCP) - một trong những tập đoàn tư vấn tài chính lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc). Ba bên sẽ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực bán dẫn.

Theo thỏa thuận vừa được ký kết, ba bên sẽ cùng phối hợp triển khai nhiều hoạt động góp phần đào tạo và phát triển thế hệ nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực.

Cụ thể, ba bên sẽ trao đổi sinh viên bậc đại học để thực tập và nghiên cứu; Tổ chức các chương trình trao đổi giảng viên và chuyên gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đồng thời, các bên cùng thực hiện những dự án nghiên cứu chung.

Phát biểu tại sự kiện, ông CY Huang - Chủ tịch FCC Partners cho biết: “Thành quả hợp tác hiện nay giữa FCC Partners và FPT đã cụ thể hóa những kế hoạch mà hai bên trao đổi từ năm trước, đồng thời mở ra hướng đi sâu rộng hơn trong thời gian tới. Với thế mạnh công nghệ của Đài Loan (Trung Quốc), bề dày giảng dạy của CYCU và kinh nghiệm công nghệ của FPT, cùng năng lực sắp xếp tài chính và triển khai dự án của FCC Partners, chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ tạo nên giá trị bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng trong khu vực”.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT nhấn mạnh: “Việt Nam có lợi thế lớn về nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt trong các ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và robot. FPT kỳ vọng, với sự đồng hành của CYCU trong đào tạo và FCC Partners trong kết nối nguồn lực tài chính, các bên sẽ cùng nhau phát triển các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ cao, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)”.

Các bên cam kết đồng hành lâu dài, hợp tác chặt chẽ nhằm tạo ra những giá trị thiết thực cho sinh viên, giảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Sự kiện này đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng của các bên trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng giao lưu học thuật và góp phần nâng cao vị thế giáo dục – công nghệ trong khu vực.

Trước đó, Tập đoàn FPT đã ký thỏa thuận hợp tác với FCC Partners Inc. để nghiên cứu thành lập Quỹ Đầu tư Phát triển Công nghiệp Bán dẫn Việt Nam. FCC Partners cũng kết nối FPT với các doanh nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, tài chính của Đài Loan, đẩy mạnh việc hợp tác ngành công nghệ cao trong khu vực.

FCC Partners Inc. là một trong những tập đoàn tư vấn tài chính lớn nhất Đài Loan, với mạng lưới khách hàng tập trung ở khu vực Đài Loan (Trung Quốc), Đông Nam Á và Đông Bắc Á, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng xanh, cơ sở hạ tầng, tài chính cũng như các ngành kinh tế mới.

Bên cạnh FCC Partners, CYCU cũng là một đối tác chiến lược quan trọng trong thỏa thuận lần này.

Được thành lập từ năm 1955, CYCU là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc), nổi tiếng về đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. Với hơn 16.000 sinh viên đang theo học, CYCU không chỉ chú trọng phát triển kiến thức chuyên môn mà còn đề cao tinh thần sáng tạo, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội. Trường có mạng lưới hợp tác rộng rãi với nhiều trường đại học và doanh nghiệp trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giáo dục, nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế toàn cầu.