FPT hiện là đối tác chiến lược của nhiều tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng như Amazon, Microsoft, Cybereason và CrowdStrike, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công mạng.

Báo cáo IDC MarketScape đánh giá 16 nhà cung cấp dịch vụ MDR tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, không gồm Nhật Bản.

Việc đánh giá dựa trên hơn 20 tiêu chí quan trọng, bao gồm phạm vi và mức độ toàn diện của dịch vụ, khả năng tích hợp nền tảng, điều phối phản ứng với sự cố, độ phủ trên môi trường đám mây và thiết bị đầu cuối, cùng nhiều tiêu chí khác.

Với đội ngũ hơn 300 chuyên gia an ninh mạng giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực như ngân hàng, y tế, năng lượng và sản xuất, mảng dịch vụ CNTT tại nước ngoài của FPT đã phát triển chuỗi dịch vụ an ninh mạng được quản lý (Managed Security Services) kết hợp giữa đổi mới sáng tạo, tự động hóa và năng lực chuyên gia.

Nhờ ứng dụng phân tích dữ liệu thông minh, các tổ chức có thể chuyển từ phương thức bảo mật thụ động sang chủ động thích ứng.

Cách tiếp cận này đã mang lại những kết quả rõ rệt như: giảm 70% cảnh báo sai, nâng 85% khả năng phát hiện mối đe dọa và rút ngắn thời gian ra quyết định lên gấp ba lần.

“Trong bối cảnh rủi ro mất an toàn trên không gian mạng ngày càng tinh vi và khó lường, FPT không ngừng nâng cao năng lực, từ việc tích hợp tự động hóa ứng dụng AI vào các trung tâm điều hành an ninh mạng toàn cầu. Doanh nghiệp cũng áp dụng mô hình quản trị bằng mã lập trình và phương pháp bảo mật ngay từ thiết kế cho tới khi triển khai. Những giải pháp này giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với rủi ro mới, duy trì hoạt động bảo mật hiệu quả và linh hoạt, đồng thời luôn có biện pháp phòng ngừa sớm trước các mối đe dọa đang không ngừng biến đổi”, ông Đào Duy Cường - Giám đốc Chuyển đổi số và Công nghệ FPT Software, Tập đoàn FPT - chia sẻ.

FPT hiện là đối tác chiến lược của nhiều tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng như Amazon, Microsoft, Cybereason và CrowdStrike, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công mạng.

Đặc biệt, FPT hiện là thành viên của tổ chức bảo mật quốc tế CREST và Hiệp hội Bảo mật thông tin Microsoft (MISA), khẳng định cam kết duy trì tiêu chuẩn chuyên môn cao trong lĩnh vực an ninh mạng.

Mô hình đánh giá IDC MarketScape được thiết kế nhằm mang đến cái nhìn tổng quan về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ trong từng thị trường cụ thể.

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp đánh giá chặt chẽ, kết hợp giữa số liệu và phân tích chuyên môn, nhằm xác định và thể hiện năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp trên thị trường.

IDC MarketScape sử dụng khung phân tích rõ ràng, đảm bảo so sánh một cách toàn diện giữa các nhà cung cấp về sản phẩm, dịch vụ, năng lực, chiến lược,...

Ngoài ra, khung đánh giá này còn hỗ trợ bên mua dịch vụ công nghệ đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của cả nhà cung cấp hiện tại lẫn tiềm năng.

Tập đoàn FPT hoạt động trong ba lĩnh vực chính: Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục. Trong hơn ba thập kỷ phát triển, FPT luôn cung cấp các sản phẩm thực tiễn và hiệu quả cho hàng triệu người dùng và hàng chục nghìn doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới.

Cam kết khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới và cung cấp các giải pháp định hướng AI-First đạt chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp toàn cầu, FPT tập trung vào ba chuyển đổi trọng tâm: Chuyển đổi số, Chuyển đổi thông minh và Chuyển đổi xanh.

Trong năm 2024, FPT ghi nhận tổng doanh thu 2,47 tỷ USD và sở hữu hơn 54.000 nhân viên trong các lĩnh vực cốt lõi.