Sau hơn một thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự bùng nổ của dữ liệu di động, ngành viễn thông thế giới đang bước vào giai đoạn được nhiều tổ chức nghiên cứu gọi là “maturity phase”, giai đoạn tăng trưởng chậm và chịu áp lực tái cấu trúc.

Báo cáo của GSMA và nhiều hãng tư vấn quốc tế cho thấy, doanh thu viễn thông toàn cầu những năm gần đây chỉ tăng ở mức thấp một chữ số, thậm chí tại nhiều thị trường phát triển đã rơi vào trạng thái đi ngang hoặc suy giảm.

Báo cáo của PWC tại Hội nghị di động thế giới (MWC) ở Barcelona tháng 3/2025 nhấn mạnh sự ảm đạm khi doanh thu viễn thông toàn cầu chỉ được dự báo tăng trưởng với tốc độ khoảng 2,9% mỗi năm.

Không ít tập đoàn viễn thông lớn đã phải thu hẹp hoạt động quốc tế, thoái vốn khỏi các thị trường xa hoặc kém hiệu quả, tập trung trở lại sân nhà để bảo toàn lợi nhuận.

Ngay cả tại những thị trường đang phát triển, vốn từng được xem là “động cơ tăng trưởng mới” của ngành, cuộc cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt, biên lợi nhuận bị bào mòn nhanh chóng.

Trong 10 nước đầu tư, mạng di động Viettel dẫn đầu tại 7 nước

Nhưng tại Việt Nam, một doanh nghiệp viễn thông và công nghệ đã đi ngược xu hướng đó, khi công bố trong lễ tổng kết năm 2025 của mình về mức tăng trưởng 23,9% tại các thị trường nước ngoài. Mức tăng này gấp 7 lần trung bình ngành trên toàn cầu.

Nếu tính chung cả năm, doanh thu khối thị trường nước ngoài đạt 3,34 tỷ USD. Đây đã là năm thứ 9 liên tiếp Viettel duy trì mức tăng trưởng hai con số tại thị trường quốc tế, một thành tích hiếm gặp trong ngành viễn thông toàn cầu, đặc biệt khi phần lớn các thị trường mà Viettel hiện diện đều là các quốc gia đang phát triển, nơi rủi ro kinh tế – chính trị thường cao hơn mức trung bình.

Quy mô hoạt động của Viettel ở nước ngoài cũng tiếp tục được mở rộng. Tổng số thuê bao di động quốc tế đạt 56 triệu, chính thức vượt quy mô thuê bao tại Việt Nam.

Trong 10 nước Viettel đầu từ thì có 7 nước Viettel dành vị trí dẫn đầu, gồm Unitel (Lào), Metfone (Campuchia), Mytel (Myanmar), Telemor (Đông Timor), Lumitel (Burundi), Natcom (Haiti) và Movitel (Mozambique).

Hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng “vào guồng”. Năm 2025, dòng tiền chuyển về Việt Nam từ các thị trường quốc tế của tập đoàn này đạt 385,5 triệu USD, hoàn thành 120% kế hoạch.

Tính đến hết năm 2025, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ra nước ngoài của Viettel đạt 91%, về đích sớm hơn so với kế hoạch mục tiêu.

Ở thị trường được đánh giá là khó khăn bậc nhất, Peru, tập đoàn này cũng ghi dấu ấn lớn khi công ty tại thị trường Bitel vươn lên vị trí số 2, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu, bất chấp việc phải cạnh tranh với những gã khổng lồ viễn thông tầm cỡ thế giới.

Song song với dịch vụ viễn thông truyền thống, Viettel cũng triển khai nhiều nền tảng số như ví điện tử, chính phủ điện tử và các giải pháp giáo dục, y tế trực tuyến.

Ở một số thị trường châu Phi và Đông Nam Á, những dịch vụ này góp phần giúp người dân tiếp cận các tiện ích số cơ bản, từ thanh toán, học tập đến tiếp cận thông tin và dịch vụ công.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh: “Năm 2026 được nhìn nhận như một năm khai mở kỷ nguyên vươn mình của đất nước, chuyển từ hoạch định tư duy, thể chế, định hướng sang tổ chức thực hiện. Vì thế, với Viettel, chiến lược đến 2030 trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu đã rõ, chúng tôi chọn phương châm năm 2026 tập trung vào hành động, cụ thể là Chủ động hơn - Thần tốc hơn - Táo bạo hơn - Hiệu quả hơn. Hiệu quả phải thấy được ở khách hàng, ở xã hội, ở đất nước, đó là những động lực để Viettel tiếp tục phát triển một cách bền vững”.