Arsenal hụt hơi

Sau thời gian Arsenal băng băng dẫn đầu, cuộc đua Ngoại hạng Anh 2025/26 bước sang một ngã rẽ quan trọng chỉ trong một khoảnh khắc ở phút 95 tại Villa Park.

Mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Cú đá quyết định của Emiliano Buendia không chỉ mang về chiến thắng 2-1 cho Aston Villa, mà còn đưa đội bóng của Unai Emery trở thành kẻ tác động đến cuộc đua vô địch.

Aston Villa có trận đấu xuất sắc. Ảnh: Premier League

Những gì Aston Villa thể hiện đồng thời phơi bày dấu hiệu sa sút rõ rệt của Arsenal trong giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải.

Villa Park, vốn đã trở thành nỗi ám ảnh với các đại gia sau khi từng chứng kiến Man City ngã gục, lại tiếp tục nuốt chửng Arsenal – đội bóng chưa biết thua kể từ tháng 8 và tưởng như đang duy trì một nhịp điệu “vô đối”.

Nhưng sự lì lợm, tốc độ và tính tổ chức của Aston Villa dưới bàn tay Emery – người hiểu rõ về Arsenal lẫn Mikel Arteta – đang đạt đến độ chín.

Từ vị trí thứ 19 ở vòng 4, nay họ leo lên xếp thứ 3, chỉ còn cách Arsenal số điểm của 1 trận thắng.

Chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường biến Villa thành đội bóng Anh đạt mạch thắng nhiều nhất kể từ tháng Ba. Emery là kiến trúc sư của cuộc nổi loạn thực sự.

Thất bại tối 6/11 của thầy trò Mikel Arteta không phải là cú trượt chân đơn lẻ. Chỉ một tuần trước, Arsenal gây thất vọng khi bị Chelsea cầm hòa, dù “The Blues” phải đá với 10 người từ phút 38.

Đó là trận đấu làm dấy lên những nghi ngờ về thể trạng và sự tập trung của Arsenal, cũng như yếu tố bản lĩnh đua vô địch.

Họ kiểm soát bóng nhiều, nhưng thiếu tốc độ, thiếu ý tưởng và thiếu cả sự sắc bén vốn từng là thương hiệu đầu mùa.

Phản ứng của Arsenal là chưa đủ. Ảnh: Premier League

Nguồn cơn của tình trạng này không khó nhận ra. “Virus FIFA” sau đợt tập trung đội tuyển mới nhất đã khiến nhiều trụ cột mệt mỏi, có người trở về trong tình trạng đau nhẹ, có người phải thi đấu tới 180 phút chỉ trong 3 ngày.

Bước ngoặt Premier League

Lịch thi đấu tại Premier League và cúp châu Âu thì không cho Arsenal một giây thở. Từ nay đến Giáng sinh, rồi qua cả kỳ lễ năm mới, lịch vẫn duy trì nhịp 3 ngày/trận – cường độ vốn khiến không ít đội bóng lao đao trong những năm gần đây.

Chấn thương của Cristhian Mosquera, trong khi cặp trung vệ chính Gabriel và Saliba chưa trở lại, khiến Arteta buộc phải xoay sang cặp Timber – Hincapie.

Họ chất lượng, nhưng không đủ sắc sảo để khóa chặt những tiền đạo giàu cơ động như Watkins hay Buendia. Sự mỏi mệt của tuyến giữa, đặc biệt là Declan Rice và Zubimendi, cũng khiến Arsenal đánh mất khả năng gây áp lực tầm cao.

Sự trở lại của Martin Odegaard được kỳ vọng. Dẫu vậy, ngoài cú sút đẹp mắt bị Dibu Martinez cản phá, anh không thể giúp “Pháo thủ” lấn lướt chủ nhà.

Ở phía đối diện, Aston Villa cho thấy họ là tập thể gần như soi gương Arsenal: nhanh, kỷ luật, pressing hiệu quả và phản công sắc lẹm.

Điểm khác biệt là sự già dặn trong xử lý những khoảnh khắc quan trọng. Matty Cash mở tỷ số ở phút 36 sau pha lên tham gia tấn công đầy quyết đoán.

Unai Emery tạo bước ngoặt cuộc đua vô địch. Ảnh: AVFC

Arsenal gỡ hòa nhờ Trossard đầu hiệp 2, nhưng sự bùng nổ đó chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi trước khi họ trở lại với hình ảnh chậm chạp, nặng nề quen thuộc trong vài tuần gần đây.

Trong khi Arsenal hụt hơi, Villa thể hiện tinh thần không khoan nhượng. Sau khi làm chao đảo hàng thủ đội khách, Buendia ghi bàn trong sự vỡ òa của Villa Park.

Chiến thắng của Villa mang đến niềm vui cho cả Ngoại hạng Anh, nhất là Man City – đội bám sát Arsenal với chỉ 2 điểm. Thời điểm này mang tính nhạy cảm, và bản lĩnh sẽ quyết định điểm số.

Chiều sâu đội hình Arsenal là rất tốt. Tuy vậy, những chấn thương và sự mệt mỏi khiến các vấn đề lộ rõ. Nếu Arteta không sớm cải thiện, lợi thế họ gây dựng suốt 4 tháng đầu mùa sẽ tan biến.

Với Aston Villa, trong một mùa giải kỳ lạ của Premier League, người hâm mộ đang mơ mộng thầy trò Unai Emery duy trì ổn định để đua vô địch.