Man City thắng kịch tích 5-4 Fulham cũng là đánh dấu cột mốc ngoạn mục của siêu tiền đạo Erling Haaland, sau bàn mở tỷ số ở phút 17.

Đó là bàn thắng thứ 100 của Haaland sau 111 lần ra sân cho Man City, chính thức đưa anh đi vào lịch sử giải đấu: trở thành câu thủ ghi được 100 bàn nhanh nhất tại Ngoại hạng Anh.

Haaland chạm mốc 100 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh chỉ sau 111 trận. Ảnh: MCFC

Kể từ khi ra mắt Ngoại hạng Anh vào tháng 8/2022, với cú đúp vào lưới West ham, Haaland gần như không thể ngăn cản, giành Chiếc giày vàng ở cả mùa giải 2023/23 (36 bàn) và 2023/24 (27 bàn).

Ở mùa giải năm nay, Haaland tiếp tục băng băng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 15 bàn sau 14 trận. Vì lẽ đó, anh đã viết lại lịch sử Premier League ở mốc 100, sớm hơn đến 13 trận so với Alan Shearer nắm giữ kỷ lục trong quá khứ.

Sau trận, Haaland có những phát biểu đẳng cấp mà vẫn giữ sự khiêm tốn: “Được gia nhập CLB 100 là một điều tuyệt vời và tôi vô cùng hạnh phúc. Đó là điều tôi cố gắng làm, cố gắng giúp đội ghi bàn và đó là công việc của tôi.

Khi bạn là tiền đạo của Man City, bạn phải đạt được những con số ấn tượng. Nếu không làm được, tôi sẽ bị chỉ trích và đó là điều họ thường làm. Trách nhiệm của tôi là mang về những bàn thắng”.

Nhìn vào top 10 CLB 100 càng thấy rõ hơn sự lợi hại của 'cỗ máy' ghi bàn Haaland. Ảnh: MCFC

Anh chia sẻ thêm về tình hình chung của Man City: “Mỗi trận đấu là một màn so tài khác nhau, bạn không thể nghĩ về trận đấu đã qua mà phải tập trung vào những điều phía trước. Thực tế chúng tôi đã để thua Newcastle và Leverkusen. Man City chịu 2 thất bại liên tiếp và chúng tôi phải tiếp tục bước tới.

Lịch thi đấu không rõ ràng. Tháng tới có rất nhiều trận. Chúng tôi nỗ lực cho từng trận, mau chóng hồi phục cho trận tiếp theo”.

Trong khi đó, Pep Guardiola thốt lên về học trò cưng: “Những con số thật điên rồ, rất điên rồ. Chắc chắn Haaland là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại ở Ngoại hạng Anh”.