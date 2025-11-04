Ten Hag đã thất nghiệp từ đầu tháng 9, khi ông bị Bayer Leverkusen sa thải chỉ sau 3 trận đấu ở Bundesliga.

Nhưng nguồn tin độc quyền từ The Athletic cho hay, chiến lược gia Hà Lan có thể trở lại làm thuyền trưởng đội bóng Ngoại hạng Anh - Wolves.

Ten Hag đang được liên hệ dẫn dắt Wolves - Ảnh: FB

Lãnh đạo đội chủ sân Molineux vừa sa thải Vitor Pereira cuối tuần qua do khởi đầu tệ hại, chỉ giành được 2 điểm qua 10 vòng đấu Premier League.

Trong quá khứ, Ten Hag từng có hơn 2 năm dẫn dắt MU, đem về phòng truyền thống Old Trafford một chiếc cúp FA cùng một danh hiệu cúp Liên đoàn.

Tuy nhiên, ông bị mất việc giữa mùa bóng trước vì phong độ bết bát của Quỷ đỏ.

Chuyến phiêu lưu tiếp theo tại Leverkusen của HLV Ten Hag cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 62 ngày.

Nguồn tin gần gũi chiến lược gia người Hà Lan xác nhận, Ten Hag mong mỏi sớm quay trở lại huấn luyện một đội bóng Ngoại hạng.

Ngoài cựu HLV MU, lãnh đạo Wolves còn liên hệ một vài ứng viên khác như Gary O'Neill, Michael Carrick hay Rob Edwards.