,

Ông Nguyễn Vinh Quang, Tổng Giám đốc FPT Semiconductor, FPT sẽ phát triển chip chuyên dụng, tối ưu công năng, hướng tới những thị trường ngách nhưng có giá trị công nghệ cao.

Ngày 2/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản đã diễn ra Tọa đàm với chủ đề “Hợp tác Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp: Thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược – Chip chuyên dụng”.

Tọa đàm được đồng tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tập đoàn FPT và Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản (VADX). Đây là hoạt động khởi động cho sáng kiến “Nền tảng kết nối V-S.T.I.D” do Đại sứ quán và FPT phối hợp xây dựng nhằm kết nối trí tuệ Việt Nam trong và ngoài nước, thúc đẩy các dự án nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Phát biểu mở đầu, đại diện Bộ KH&CN Việt Nam đã nêu định hướng công nghệ chiến lược, kêu gọi nhà khoa học và doanh nghiệp tham gia các dự án R&D trọng điểm, nhấn mạnh vai trò chip chuyên dụng cho an ninh và kinh tế số. Giáo sư Phạm Nam Hải (Đại học Khoa học Tokyo) giới thiệu dự án chip SOT-MRAM Edge AI, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế phát triển chip chiến lược cho Việt Nam.

Trong khuôn khổ tọa đàm, ông Nguyễn Vinh Quang, Tổng Giám đốc FPT Semiconductor, Tập đoàn FPT đã chia sẻ kế hoạch phát triển chip chuyên dụng của FPT với tên gọi “Bonsai AI”. Kế hoạch này thể hiện triết lý tập trung vào sự tinh gọn, tối ưu công năng, hướng tới những thị trường ngách nhưng có giá trị công nghệ cao (mỗi loại chip AI do FPT thiết kế và sản xuất giống như một cây bonsai được chỉnh sửa và uốn tỉa theo một cách riêng).

Sau 3 năm thành lập công ty, cho tới nay FPT đã thiết kế thành công nhiều dòng chip nguồn PMIC hiện đang được ứng dụng trong các thiết bị điện tử cá nhân, thiết bị gia dụng, hệ thống nhà thông minh Smart Home và thiết bị y tế thông minh. Trong tương lai, công ty định hướng phát triển các sản phẩm tích hợp SoC (System-on-Chip) AI-on-Edge, phục vụ cho những lĩnh vực tiềm năng như IoT (ví dụ như ứng dụng AI trên chip của FPT Camera), y tế (ứng dụng giải thuật AI trên thiết bị đo đường huyết liên tục CGM) và ngành nông – lâm – thủy sản (các cảm biến thông minh cho nuôi tôm, đo đạc và giám sát các chỉ số môi trường đất, nước v.v...)

Kết thúc tọa đàm, các đại biểu cùng nhau thảo luận về câu hỏi trọng tâm: chip chuyên dụng cần được phát triển cho những sản phẩm chiến lược nào và trong lĩnh vực nào? Các ý kiến đều nhấn mạnh mô hình hợp tác ba nhà – Nhà nước, Nhà khoa học và Doanh nghiệp – là chìa khóa cho sự thành công. Trong đó, Nhà nước có vai trò định hướng chính sách và hỗ trợ nguồn lực; các nhà khoa học đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu và làm chủ công nghệ; còn doanh nghiệp là lực lượng triển khai ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Tọa đàm đã mở ra một hướng đi mới, tạo nền móng cho sự hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn giữa các bên, đồng thời khẳng định chip chuyên dụng sẽ trở thành một trong những công nghệ chiến lược, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển quốc gia trong thời kỳ mới.