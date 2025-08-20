Tập đoàn truyền hình trả tiền của Pháp là Canal+ cho hay họ đang cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam do thua lỗ kéo dài.

Sau khi K+ đưa ra 'tối hậu thư' cho đối tác phải trả mức phí bản quyền tăng bất thường cho các kênh của họ, các nhà mạng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đồng loạt tuyên bố không mua bản quyền ngoại hạng Anh với mức giá ‘cắt cổ' mà phía K+ đưa ra.

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cho hay, doanh thu của họ trên mỗi năm làm đại lý phân phối cho K+ cũng chỉ vài chục tỷ, nhưng với mức giá mà K+ đưa ra lên đến số tiền vài trăm tỷ/năm cho mỗi nhà phân phối.

Một nhà mạng khẳng định với VietNamNet với mức giá mà K+ đưa ra không một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nào có thể kinh doanh nổi. Khách hàng cũng không thể trả phí tăng gấp hàng chục lần hiện nay chỉ để xem giải ngoại hạng Anh mà K+ đang độc quyền phân phối.

Sau hành động quyết liệt, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nói không với ‘tối hậu thư', K+ đã lùi bước và gửi văn bản cho họ để gia hạn hợp đồng cũ hết hạn từ ngày 1/7/2025 sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2025.

K+ cũng đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đang phân phối nội dung K+ dừng chương trình loyalty cho khách hàng.

Thế nhưng, điểm bất thường trong công văn thông báo của K+ với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền sẽ chỉ có gói K+ thời hạn 1 tháng. Gói cước này sẽ chỉ có thời hạn không muộn hơn ngày 30/1 1/2025. K+ sẽ duy trì tín hiệu các kênh K+ đến hết ngày 31/12/2025. Thông thường, bán gói cước này sẽ có thời hạn 6 tháng hoặc 1 năm.

Trước loạt động thái bất thường của K+, nhiều người đặt ra câu hỏi phải chăng sẽ có biến động với K+ được định đoạt từ ngày 1/1/2026?

Một doanh nghiệp truyền hình trả tiền cho VietNamNet hay, gần đây họ đã tuyển dụng những nhân sự rời đi khỏi K+.

Trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện những thông tin về nhân sự của K+ ra đi. Tuy nhiên, K+ chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này.

Thông tin trên một số tờ báo nước ngoài, Tập đoàn truyền hình trả tiền của Pháp là Canal+ cho hay họ đang cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam do thua lỗ kéo dài.

Tuy nhiên, K+ đã bác bỏ “thông tin không chính xác” này và khẳng định toàn bộ hoạt động bán hàng, gia hạn thuê bao và phát sóng vẫn diễn ra bình thường.

"Trong bối cảnh truyền hình trả tiền ở Việt Nam hoạt động rất khốc liệt, liên tục thay đổi, chúng tôi luôn cố gắng nhạy bén trong việc đánh giá tình hình và có những điều chỉnh linh hoạt về dịch vụ để thích nghi, phục vụ khán giả. Mùa giải mới Ngoại hạng 2025/2026 sẽ trở lại cùng những nội dung thể thao, giải trí phát sóng trên 5 kênh K+ và toàn bộ hệ thống kênh trong gói thuê bao", K+ nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, nhiều người vẫn chọn các kênh lậu để xem giải Ngoại hạng Anh như Xoilac, Thapcam… Ông Aaron Herps, Trưởng phòng Bảo vệ Nội dung, APAC Premier League cho biết: “Tại Việt Nam, hàng nghìn website phát sóng lậu các trận Ngoại hạng Anh đã bị truy vết và có thể chặn truy cập. Đây là một trong những thị trường có lượng truy cập vào trang vi phạm cao nhất khu vực, nhưng cũng là nơi phản ứng nhanh nhất”.

“Chúng tôi từng khảo sát và thấy rằng 55% người dùng đã ngừng truy cập các website lậu sau khi bị chặn. Điều đó cho thấy tác động rõ rệt đến hành vi khán giả. Tuy nhiên, khi các trang web vi phạm bị xóa sổ, một số người dùng lại tìm đến những nền tảng khác “mới nổi” nhưng không kém phần rủi ro, dẫn tới hệ quả là nhiều vụ đánh cắp dữ liệu, cài mã độc, và lừa đảo tài chính diễn ra ngày càng phổ biến”, ông Aaron Herps nhấn mạnh.