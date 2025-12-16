"U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi U22 Philippines tổ chức phòng ngự tốt, tranh chấp tay đôi quyết liệt. Đối thủ của U22 Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 33 cũng có những tình huống phản công hay khiến chúng ta phải thót tim.

Trước đối thủ chơi thiên về sức mạnh, bóng bổng, U22 Việt Nam dù có thế trận tốt hơn đối thủ nhưng phải tới những phút cuối cùng mới giành chiến thắng nhờ 2 pha lập công của Văn Thuận và Thanh Nhàn.

Tôi đánh giá các cầu thủ U22 Việt Nam có bản lĩnh rất tốt. Chúng ta giải quyết trận đấu ở thời điểm quyết định, khi mà ai cũng nghĩ rằng trận đấu sẽ bước sang hiệp phụ hoặc đá luân lưu", BLV Quang Huy đánh giá về trận bán kết của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam vào chung kết rất xứng đáng. Ảnh: S.N

Theo BLV Quang Huy, đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik có những sự thay đổi người rất hiệu quả. Ông chỉ tung những cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt ở gần cuối hiệp 2, và đã thu được kết quả mỹ mãn.

Đặc biệt với Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik biết rằng cầu thủ này sẽ bị các hậu vệ U22 Philippines khóa chặt, nên được bố trí lùi về phía sau, tạo khoảng trống cho các chân sút khác.

"Ở trận đấu này, U22 Việt Nam có sự lạnh lùng, chính xác và khả năng chắt chiu cơ hội ở thời khắc quyết định. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải cải thiện hơn nữa khả năng dứt điểm trong trận chung kết với U22 Thái Lan sắp tới, bởi đối thủ lần này là Thái Lan mạnh nhất khu vực. Tôi tin là trận chung kết sẽ rất hấp dẫn", BLV Quang Huy chốt lại.

Ở một quan điểm tương tự, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng U22 Việt Nam cần dứt điểm tốt hơn, các cầu thủ phải chắt chiu, tinh tế, bởi trận gặp chủ nhà U22 Thái Lan không dễ tạo ra được cơ hội.

Trận chung kết giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 19/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

