Ngày 9/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ngô Xuân Hoàng (SN 1998, ở xã Thuận An, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, bị cáo Hoàng có quen biết với anh Nguyễn Văn H. (SN 2001, ở xã Thuận An). Theo cáo buộc, tháng 11/2025, Hoàng vay của anh H. 2 triệu đồng để chi tiêu cá nhân, hẹn ngày 15 sẽ trả tiền.

Đến tối 11, anh H. gọi điện rủ Hoàng đi uống bia. Nhận lời, Hoàng đến đón bạn rồi cả hai cùng một người bạn khác tên Nguyễn Phú Trường cùng đi nhậu.

Trên đường đến quán bia, anh H. ngồi phía sau đòi Hoàng trả nợ 2 triệu đồng. Hoàng nói chưa có tiền và hẹn đến ngày 15/11/2025 sẽ trả, nhưng anh H. không đồng ý. Anh H. nói cần tiền gấp, yêu cầu Hoàng mang xe máy đi cầm cố để lấy tiền trả.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Vì Hoàng không đồng ý nên hai người xảy ra cãi chửi nhau. Khi đó, anh H. bảo Hoàng dừng xe vào vệ đường để gọi điện vay tiền trả cho anh. Hoàng đã gọi điện cho bạn hỏi vay nhưng không được nên anh H. và Hoàng tiếp tục cãi chửi nhau.

Trong lúc bực tức, anh H. đạp Hoàng ngã xuống đường rồi dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, vai bị cáo. Hoàng đứng dậy, rút trong túi quần con dao gấp ra đâm một nhát vào vùng cổ trái của bạn khiến anh H. chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, bị cáo cùng anh Trường đưa nạn nhân đi sơ cứu tại trạm y tế rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, do thương tích nặng, anh H. đã tử vong.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù về tội Giết người và 7 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.