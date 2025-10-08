Cân bằng cuộc sống

Sáng đẹp trời, Trần Văn Hiền (SN 1997, Đồng Nai) thức giấc khi ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua kẽ lá của vạt rừng cao su bạt ngàn.

Hiền thưởng thức bữa sáng được chế biến từ các loại rau củ theo mùa do chính tay mình trồng trước khi tiếp tục hoàn thiện căn nhà gỗ.

Dựng căn nhà gỗ giữa rừng cao su là ước mơ Hiền đã nhen nhóm từ nhiều năm trước.

Trước đó, Hiền là thợ cắt tóc, thu nhập chỉ đủ lo thân. Đại dịch Covid-19 ập đến, Hiền thất nghiệp. Giữa lúc cuộc sống xáo trộn, Hiền chọn cách sống chậm.

Căn nhà mái lá, vách đất của Hiền cách đây ít năm

Giã từ phố thị, Hiền về với thiên nhiên bằng cách dựng chòi mái lá, vách đất giữa rừng cao su. Căn chòi hoàn thiện, anh dọn đến sống một mình.

Giữa rừng, Hiền vỡ đất trồng rau củ theo mùa. Anh còn nuôi thêm gà, vịt… Tại nơi ở mới, Hiền tận hưởng cuộc sống thuận tự nhiên. Mùa khô, anh lội sông bắt ốc; mùa mưa, anh vào rừng hái nấm, nhặt rau…

Cuộc sống thuận theo tự nhiên với vô số trải nghiệm thú vị giúp Hiền sống tích cực, yêu đời. Để lan tỏa những trải nghiệm của mình, Hiền làm các video giới thiệu cuộc sống, món ăn, con người và thiên nhiên quê nhà trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau này, những video cuộc sống, ẩm thực đồng quê của Hiền được người xem yêu thích. Các video này không chỉ mang đến thu nhập cho Hiền mà còn lan tỏa lối sống tích cực, yêu thiên nhiên.

Tại căn nhà mái lá giữa rừng cao su, Hiền ghi lại, giới thiệu cuộc sống, ẩm thực đồng quê trên các nền tảng mạng xã hội

Hiền cho biết: “Giữa nhịp sống hiện đại ồn ào, hối hả, thiên nhiên là nơi duy nhất giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng và cân bằng trở lại. Thích cuộc sống có chút hoài niệm, xưa cũ nên tôi yêu những căn nhà gỗ truyền thống.

Từ năm 19 tuổi, tôi đã mơ ước được sống trong căn nhà gỗ như thời thơ ấu. Nhưng mấy năm trước, vì kinh tế eo hẹp, tôi chỉ có thể dựng tạm nhà lá vách đất. Bây giờ, khi có thể, tôi muốn dựng lại căn nhà xưa, nơi đã gắn bó suốt tuổi thơ”.

Chọn cuộc sống bình dị, Hiền lấy việc trồng rau củ theo mùa làm thú vui

Tìm lại vùng trời tuổi thơ

Ngày còn nhỏ, Hiền sống trong ngôi nhà gỗ 3 gian mộc mạc của gia đình. Xung quanh nhà là vườn cây ăn trái, rau xanh, hoa tươi và vài cái chuồng gà, chuồng vịt nho nhỏ…

Hiền gắn bó, yêu thích ngôi nhà đến nỗi từng thanh gỗ, viên ngói đều hằn in trong anh những kỷ niệm. Hiền nhớ những bữa cơm chiều có đầy đủ thành viên gia đình cùng ngồi ăn dưới tán cây bưởi lúc lỉu trái vàng ươm.

Anh cũng nhớ tiếng mưa rơi trên mái ngói, tiếng gà gáy sáng và cả mùi thơm bếp củi mỗi chiều. Nhưng rồi bố mẹ Hiền quyết định tháo dỡ căn nhà gỗ để xây nhà tường.

“Lớn lên, giữa những áp lực và bon chen của cuộc sống, tôi càng khao khát được quay về với sự bình yên, nhẹ nhàng ngày xưa.

Gần đây, Hiền quyết định hiện thực hóa ước mơ khi tự tay dựng ngôi nhà gỗ

Tôi mơ về căn nhà gỗ nhỏ giữa khu vườn đầy hoa, rau trái, phía sau có chuồng gà, sáng sớm pha trà đọc sách, chiều về tưới cây, lắng nghe cuộc sống chậm rãi trôi… Bây giờ, giấc mơ ấy đang được tôi hoàn thiện từng ngày", Hiền tâm sự.

Hiền tìm mua khung, mái ngói của một căn nhà gỗ cũ ở tỉnh Tây Ninh. Dù vậy, khung nhà này không đủ gỗ để Hiền hoàn thiện ngôi nhà mơ ước của mình.

Anh tiếp tục săn nhà gỗ cũ. Ở đâu có người bán nhà, Hiền đều tìm đến mua rồi thuê đội tháo dỡ chở vào rừng cao su.

Tại đây, Hiền và bạn là thợ xây, xây dựng móng nhà bê tông chắc chắn. Sau đó, Hiền tự tay vệ sinh, chà nhám, bào nhẵn những thanh, ván, cột gỗ cũ để dựng nhà theo ý tưởng của mình.

Căn nhà được dựng từ gỗ cũ lọt thỏm giữa rừng cao su giúp Hiền có cuộc sống gần gũi thiên nhiên, gợi nhớ ký ức tuổi thơ

Sau khi thành hình, ngôi nhà mang phong cách nhà cổ dân dụng của người Việt Nam. Hiền dự định bài trí không gian bên trong mộc mạc theo phong cách cổ điển.

Anh cũng sẽ tạo thêm cảnh quan sân vườn với hàng rào gỗ và một cái xích đu trước nhà. Xung quanh, Hiền sẽ tạo không gian nuôi gà, nuôi thỏ và trồng nhiều rau củ quả, cây ăn trái, hoa tươi.

“Được tự tay làm căn nhà mơ ước theo ý tưởng của mình, tôi rất hạnh phúc. Đối với tôi, căn nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là kho lưu giữ cả một bầu trời ký ức tuổi thơ.

Bởi, từng góc nhà, mái hiên, bậc thềm, từng tiếng gió lùa qua mái ngói hay mùi gỗ cũ đều gợi nhớ những ngày tháng tuổi thơ yên bình bên người thân yêu của tôi. Căn nhà là một phần của tôi, mộc mạc, giản dị nhưng ấm áp vô cùng”, Hiền bộc bạch.

