Gà ngoại giá 26.500 đồng/kg đổ về, gà Việt rớt giá khiến người nuôi thua lỗ

Tại chợ, 1kg rau xanh có giá 25.000-40.000 đồng, trong khi giá gà công nghiệp lông trắng tháng 8 chỉ 22.000-23.000 đồng/kg. Giá bán thấp hơn giá thành khiến nhiều người chăn nuôi thua lỗ nặng.

Ông Lê Phương Hải, chủ trang trại chăn nuôi gà công nghiệp lông trắng tại phường Long Thành (TP Đồng Nai), chia sẻ với PV VietNamNet rằng giá thành chăn nuôi hiện ở mức khoảng 29.000-30.000 đồng/kg. Một con gà công nghiệp được nuôi trong 39-42 ngày trước khi xuất chuồng, trọng lượng trung bình khoảng 2,5-3kg. Với mức giá bán như tháng 8, trang trại của ông thua lỗ hơn 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, 7 tháng đầu năm nay đã có khoảng 217.371 tấn thịt và phụ phẩm ăn được của gia cầm đổ bộ chợ Việt. Đáng chú ý, giá nhập khẩu bình quân chỉ tương đương khoảng 26.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, thịt gà nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu ở dạng đông lạnh cắt mảnh và phụ phẩm ăn được. Trong đó, đùi gà đông lạnh chiếm tỷ trọng cao nhất, gần 71,5% tổng lượng thịt gà nhập khẩu.

Suất cơm trưa 30.000 đồng ngày càng hiếm

Khảo sát của PV tại các khu vực công sở như phường Xuân Hòa, phường Tân Sơn Nhất, giá cơm trưa bình dân tăng 5.000-10.000 đồng/suất, lên khoảng 40.000-55.000 đồng; phổ giá này sẽ cao hơn tại những khu vực tập trung các công ty lớn.

Báo cáo thị trường F&B nửa đầu năm 2026 ghi nhận cơ cấu chi tiêu bữa ăn của người Việt có sự biến động lớn. Nhóm thực khách chi dưới 30.000 đồng giảm hơn 18%, nhóm từ 31.000-50.000 đồng giảm hơn 17%, trong khi nhóm chi từ 51.000 đồng trở lên tăng tới 37%.

iPhone 17 Pro Max giảm hơn 3 triệu đồng, iPhone Air mất giá mạnh

Nhiều mẫu iPhone đang được bán thấp hơn đáng kể so với mức giá niêm yết hoặc thời điểm mở bán trước thời điểm ra mắt iPhone thế hệ mới.

Ghi nhận trên website ShopDunk, iPhone 17 Pro Max 256 GB có giá 33,99 triệu đồng. Thế Giới Di Động, FPT Shop và CellphoneS cùng niêm yết phiên bản này ở mức 34,59 triệu đồng, giảm 3,4 triệu đồng so với mức 37,99 triệu đồng được các hệ thống ghi là giá niêm yết.

Đáng chú ý, iPhone Air giảm mạnh nhất từ khi ra mắt. Phiên bản 256 GB hiện được một số hệ thống bán lẻ niêm yết ở mức 22,99-24,39 triệu đồng, thấp hơn 7,6-9 triệu đồng so với giá mở bán 31,99 triệu đồng.

Giá iPhone Air giảm mạnh. Ảnh: Duy Anh

Sầu riêng 25.000 đồng/kg hút khách, loại cao cấp giá tới 1,8 triệu đồng

Sầu riêng tại các chợ truyền thống TPHCM đang có mức giá khá phân hóa, từ 25.000 đồng/kg đối với loại bình dân đến hàng trăm nghìn đồng/kg ở phân khúc cao cấp.

Tại một cửa hàng chuyên kinh doanh sầu riêng thương hiệu trên đường Lạc Long Quân (phường Hòa Bình, TPHCM), sầu riêng Blackthorn được rao bán từ 400.000-500.000 đồng/kg nguyên trái, trong khi giá phần cơm lên tới 1,8 triệu đồng/kg.

Liên quan đến trái cây này, tại Khánh Hòa, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân liên quan, trong đó lực lượng công an được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến truy xuất nguồn gốc đối với sầu riêng tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trong 7 tháng đầu năm, Khánh Hòa xuất khẩu hơn 8.100 tấn sầu riêng sang Trung Quốc. Địa phương yêu cầu lực lượng công an tăng cường kiểm tra, siết quản lý mã số vùng trồng và xử lý nghiêm hành vi gian lận nguồn gốc.

Giá thanh long giảm mạnh, loại rẻ nhất chỉ 1.000 đồng/kg

Từng là loại quả "hoàng kim" mang về kim ngạch xuất khẩu tỷ đô, nhưng hiện tại giá thanh long ở một số khu vực lại neo mức thấp, một số nhà vườn cho biết giá bán hiện thấp hơn giá thành sản xuất.

Ông Huỳnh Ngọc Ngoãn, thương lái thu mua thanh long tại khu vực Tây Ninh (Long An cũ), Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) xác nhận giá thanh long ruột đỏ tại 2 khu vực này đang thấp nhất từ đầu năm tới nay, giá mua xô tại vườn chỉ từ 3.000-6.000 đồng/kg.

Nếu thu mua theo chủng loại, giá trung bình loại 3 từ 5.000-7.000 đồng/kg, loại 4 từ 2.000-3.000 đồng/kg, trong khi hàng dạt chỉ 1.000 đồng/kg, thậm chí còn không được thu mua mà bỏ tại vườn vì các đơn vị thu mua làm nguyên liệu quá tải nguồn cung.

Chanh leo Việt Nam được EU ưa chuộng, thu hơn 116 triệu USD sau 7 tháng

Chanh leo đang trở thành một trong những mặt hàng rau quả có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam sang EU, với hơn 116 triệu USD trong 7 tháng đầu năm 2026.

Hiện Việt Nam giữ vị trí nguồn cung ngoại khối thứ 23 đối với rau, hoa, củ, quả và các sản phẩm chế biến cho EU trong nửa đầu năm 2026, với mức tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam bán loại vỏ cây có vị ngọt, cay, thu gần 214 triệu USD sau 8 tháng

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.348 tấn quế, kim ngạch đạt 27,4 triệu USD. So với tháng 8/2025, lượng quế xuất khẩu tăng 12%.

Tính chung 8 tháng năm 2026, nước ta đã xuất khẩu 83.433 tấn quế, thu về gần 214 triệu USD, tăng nhẹ 0,5% về lượng và tăng 1,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu gỗ thu gần 12 tỷ USD, Mỹ là khách lớn, Trung Quốc mua mạnh

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 8, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của nước ta ước đạt 1,48 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này 8 tháng năm 2026 đạt 11,69 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, Mỹ vẫn là khách hàng lớn nhất, còn Trung Quốc tăng mua tới 46%.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, có loại đắt thêm hơn 1.200 đồng/lít

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành 10/9 đồng loạt đi lên.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.744 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 965 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 742 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.485 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg, giá bán không cao hơn 18.157 đồng/kg.