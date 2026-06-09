Ngày 9/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Thái Hòa.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra ngày 20/4 tại cửa hàng điện thoại Trường Sơn (thôn Làng Mãn 2, xã Thái Hòa). Một người đàn ông đến cửa hàng hỏi mua điện thoại iPhone.

Khi giao dịch, đối tượng lấy ra một bọc nilon đen có khoét lỗ nhỏ vừa đủ lộ ra một tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, phía dưới thực chất là các xấp giấy xếp chồng lên nhau. Đối tượng còn chuẩn bị sẵn một mô hình điện thoại iPhone 17 Pro Max nhằm tạo lòng tin với chủ cửa hàng rằng mình mang theo nhiều tiền và tài sản giá trị.

Hình ảnh nghi phạm lừa đảo. Ảnh: CACC

Khi chủ cửa hàng đưa 2 điện thoại gồm iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max ra cho xem, lợi dụng sơ hở, đối tượng đã đánh tráo 2 điện thoại thật bằng các mô hình điện thoại được chuẩn bị từ trước. Sau đó, đối tượng lấy lý do nghe điện thoại để ra ngoài và rời khỏi hiện trường cùng 2 chiếc iPhone của cửa hàng.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và truy tìm nghi phạm.

Cơ quan công an đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức nếu có thông tin về đối tượng hoặc phát hiện người có đặc điểm nhận dạng tương tự như hình ảnh do cơ quan điều tra cung cấp thì thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang để phối hợp xử lý.