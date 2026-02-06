Trong khi một số tin đồn trước đó khẳng định Samsung sẽ giữ nguyên giá, nhiều báo cáo khác lại cho thấy xu hướng tăng giá tại châu Âu. Rò rỉ mới nhất hé lộ toàn bộ giá bán theo từng cấu hình bộ nhớ của cả ba mẫu Galaxy S26 tại Pháp và bức tranh tổng thể cho thấy người dùng có thể phải trả nhiều tiền hơn đáng kể so với thế hệ Galaxy S25.

Các phiên bản màu dự kiến của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Notebookcheck

Theo thông tin rò rỉ, mẫu Galaxy S26 tiêu chuẩn tại thị trường Pháp sẽ có giá khởi điểm như sau: phiên bản 256GB: 999 Euro; bản 512GB giá 1.199 Euro.

So với Galaxy S25, mức giá của bản 256GB tăng 40 Euro, trong khi bản 512GB tăng 20 Euro. Đây không phải là cú sốc lớn, nhưng vẫn đủ để khiến người dùng cảm thấy “không vui”, nhất là trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt tại châu Âu vẫn đang ở mức cao.

Nếu Galaxy S26 tiêu chuẩn chỉ tăng giá nhẹ, thì Galaxy S26 Plus lại là cú sốc giá với Samfan. Theo rò rỉ, mức giá tại Pháp phiên bản 256GB là 1.269 Euro; bản 512GB giá 1.469 Euro.

So với Galaxy S25 Plus, bản 256GB được cho là tăng khoảng 100 Euro, trong khi bản 512GB chứng kiến cú nhảy giá lên tới 180 Euro, mức tăng khiến không ít người phải cân nhắc lại quyết định nâng cấp.

Theo bảng giá này, Galaxy S26 Plus đang tiến rất gần phân khúc cao cấp, nơi người dùng bắt đầu so sánh trực tiếp với các flagship hàng đầu hiện nay.

Tin tích cực hiếm hoi là Galaxy S26 Ultra bản 256 GB được cho là không tăng giá so với Galaxy S25 Ultra. Tuy nhiên, các cấu hình cao hơn lại có mức tăng cao: bản 256GB có giá 1.469 Euro; bản 512GB giá 1.669 Euro; bản 1TB có giá 1.969 Euro.

Như vậy, phiên bản 512GB có giá tăng khoảng 80 Euro, còn bản 1TB, vốn dành cho người dùng cao cấp nhất, tăng tới 140 Euro. Với mức giá gần chạm mốc 2.000 Euro, Galaxy S26 Ultra 1TB rõ ràng không còn là chiếc smartphone dành cho số đông.

Rò rỉ từ Pháp không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, các nguồn tin từ Thụy Điển cho thấy Galaxy S26 và S26 Plus đều tăng giá. Tại Bulgaria, mức tăng thậm chí được cho là lên tới khoảng 30% cho toàn bộ dòng Galaxy S26. Tuy nhiên, việc giá tăng ở nhiều thị trường vẫn làm dấy lên lo ngại rằng Samsung có thể điều chỉnh giá tại các thị trường khác.

Nguyên nhân chính khiến giá Galaxy S26 tăng được cho là do chi phí chip nhớ ngày càng đắt đỏ. Nhu cầu bùng nổ của AI tạo sinh (generative AI) đang khiến nguồn cung chip bị căng thẳng, đẩy giá linh kiện lên cao. Samsung, dù là một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi áp lực này, đặc biệt khi các flagship ngày càng phụ thuộc nhiều vào phần cứng mạnh để phục vụ AI.

Nếu rò rỉ này chính xác, một thực tế là giá smartphone cao cấp đang ngày càng vượt xa khả năng chi trả của nhiều người. Với không ít người, việc giữ lại flagship từ năm 2021 hoặc 2022 thêm một thời gian có vẻ là lựa chọn hợp lý hơn.

(Theo PhoneArena, Macworld)