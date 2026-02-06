Galaxy S26 Ultra gần như chắc chắn sẽ tụt lại phía sau Pixel 10 và iPhone 17 ở một một yếu tố ngày càng quan trọng: hệ thống nam châm tích hợp phục vụ sạc không dây và phụ kiện theo chuẩn Qi2.

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, Samsung dường như vẫn chưa đưa Qi2 lên Galaxy S26, dù tiêu chuẩn này đã trở thành xu hướng chủ đạo trên thị trường smartphone cao cấp.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Nguồn: DrTech/YouTube

Một nguồn tin rò rỉ kỳ cựu trong giới công nghệ đã lên tiếng dập tắt mọi kỳ vọng còn sót lại, khẳng định với mức độ chắc chắn cao rằng Galaxy S26 Ultra sẽ không được tích hợp nam châm sẵn trong thân máy.

Thay vào đó, người dùng sẽ buộc phải sử dụng ốp lưng có nam châm nếu muốn tận dụng đầy đủ các tính năng của Qi2.

Những tín hiệu trái chiều từ các rò rỉ ban đầu

Trong giai đoạn đầu, các rò rỉ về dòng Galaxy S26 từng mang lại nhiều hy vọng. Một số nguồn cho rằng cả ba phiên bản trong S26 series sẽ được trang bị hệ thống nam châm bên trong, giúp cải thiện khả năng căn chỉnh khi sạc không dây và mở ra hệ sinh thái phụ kiện gắn từ tính tương tự MagSafe của Apple.

Tuy nhiên, niềm phấn khích đó nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi các tin đồn tiếp theo cho rằng Samsung thực chất không cung cấp hỗ trợ Qi2 “đúng nghĩa”.

Thay vì tích hợp nam châm vào thân máy, hãng có thể chỉ dừng lại ở mức “Qi2-ready”, tức là tương thích về mặt kỹ thuật nhưng thiếu thành phần phần cứng quan trọng nhất.

Leaker nổi tiếng Ice Universe, người có lịch sử dự đoán khá chính xác các sản phẩm Samsung, đã tham gia cuộc thảo luận để chấm dứt sự mơ hồ.

Dẫn lại các nguồn tin độc lập, Ice Universe khẳng định Galaxy S26 Ultra sẽ chỉ hỗ trợ Qi2 khi người dùng gắn thêm ốp lưng nam châm. Nói cách khác, bản thân chiếc điện thoại không có nam châm tích hợp.

Thông tin này khiến nhiều người thất vọng, bởi nó cho thấy Samsung tiếp tục duy trì cách tiếp cận nửa vời với Qi2, thay vì áp dụng triệt để như những gì Apple đã làm từ nhiều năm trước.

Một rò rỉ gần đây còn tiết lộ rằng Samsung sẽ bán các loại ốp lưng không có nam châm cho Galaxy S26 Ultra. Điều này càng củng cố khả năng thiết bị không được trang bị nam châm bên trong, bởi nếu có sẵn, việc sử dụng ốp không nam châm sẽ làm suy yếu lực hút và phá vỡ trải nghiệm Qi2.

Điều khiến cộng đồng công nghệ thất vọng hơn cả là chỉ vài tháng trước, việc Galaxy S26 Ultra có nam châm tích hợp dường như gần như chắc chắn.

Khi đó, Samsung được đồn đoán đang chuẩn bị một loạt phụ kiện từ tính đi kèm, bao gồm cả pin sạc Qi2 gắn sau lưng máy, một bước đi cho thấy hãng nghiêm túc xây dựng hệ sinh thái mới.

Tin đồn về tốc độ sạc không dây 25W trên Galaxy S26 Ultra, mức công suất tối đa mà chuẩn Qi2.2 hỗ trợ, từng được xem là bằng chứng thuyết phục cho việc máy sẽ có hỗ trợ Qi2 gốc.

Nhiều người tin rằng Samsung cuối cùng đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Apple và Google trong mảng này.

Thế nhưng, thực tế cho thấy sạc nhanh hơn không đồng nghĩa với trải nghiệm Qi2 hoàn chỉnh. Nếu thiếu nam châm tích hợp, người dùng vẫn phải phụ thuộc vào ốp lưng, khiến lợi thế của chuẩn mới bị suy giảm đáng kể.

Apple và Google đã đi trước bao xa?

Apple đã giới thiệu hệ thống nam châm MagSafe trên iPhone từ năm 2020, biến nó thành một phần không thể thiếu của trải nghiệm người dùng.

Hệ sinh thái phụ kiện MagSafe, từ sạc, pin dự phòng cho tới ví da và giá đỡ, đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của cách tiếp cận này.

Google cũng không đứng ngoài cuộc khi tích hợp công nghệ tương tự vào Pixel 10 ra mắt năm ngoái.

Điều đó đồng nghĩa với việc đến thời điểm Galaxy S26 Ultra xuất hiện, cả hai đối thủ lớn nhất của Samsung đều đã có nhiều năm kinh nghiệm và một hệ sinh thái phụ kiện trưởng thành.

Về lý thuyết, một chiếc điện thoại “Qi2-ready” như Galaxy S25 hay Galaxy S26 vẫn mang lại nhiều lợi ích tương tự thiết bị có nam châm, bao gồm căn chỉnh sạc tốt hơn và công suất cao hơn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt then chốt là người dùng không thể sử dụng phụ kiện trực tiếp trên thân máy mà không cần ốp.

Điều này tạo ra sự bất tiện rõ rệt và làm giảm tính linh hoạt trong quá trình sử dụng. Với những người thích dùng điện thoại trần, không ốp, đây là một điểm trừ lớn, thậm chí đủ để họ cân nhắc chuyển sang nền tảng khác.

Sáu năm sau khi Apple bắt đầu tích hợp nam châm vào iPhone, việc Samsung vẫn còn do dự trở nên ngày càng khó biện minh.

Trong phân khúc flagship, nơi người dùng sẵn sàng chi nhiều tiền để có trải nghiệm tốt nhất, sự chậm trễ này có thể khiến Galaxy S26 Ultra mất điểm nghiêm trọng trước Pixel 10 và iPhone 17.

Nếu những rò rỉ hiện tại trở thành sự thật, Galaxy S26 Ultra sẽ không chỉ tụt lại về mặt công nghệ, mà còn bỏ lỡ cơ hội xây dựng một hệ sinh thái phụ kiện hấp dẫn, yếu tố ngày càng đóng vai trò quyết định trong cuộc đua smartphone cao cấp.

(Theo PhoneArena, GSMarena)