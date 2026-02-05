Rò rỉ giá bán "trên trời" nhưng pin bị cắt giảm

Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy, Xiaomi 17 Ultra được xác nhận sẽ ra mắt thị trường toàn cầu, nhưng trải nghiệm mà người dùng quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu, nhận được sẽ không như những gì người dùng tại Trung Quốc đang chờ đợi.

Phiên bản màu xanh lá của Xiaomi 17 Ultra dự kiến ​​sẽ được bán ra trên toàn cầu. Ảnh: Xiaomi

Điều gây thất vọng không chỉ nằm ở mức giá cao ngất, mà còn ở một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với smartphone cao cấp hiện nay: dung lượng pin bị cắt giảm.

Theo nguồn tin rò rỉ, phiên bản Xiaomi 17 Ultra bán tại châu Âu sẽ có giá khởi điểm lên tới 1.499 euro, nhưng máy chỉ được trang bị viên pin 6.000mAh, thấp hơn đáng kể so với pin 6.800mAh trên phiên bản nội địa Trung Quốc.

Thông tin trên được tiết lộ bởi nguồn quen thuộc @MysteryLupin trên mạng xã hội X.

Theo đó, Xiaomi 17 Ultra tại thị trường châu Âu sẽ chỉ có một cấu hình cao cấp duy nhất với 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong, đi kèm mức giá 1.499 euro và đây chính là giá khởi điểm.

Trên thực tế, mức giá này không quá bất ngờ nếu nhìn lại lịch sử, Xiaomi 16 Ultra và 15 Ultra đều từng được bán tại châu Âu với giá tương tự khi ra mắt.

Tuy nhiên, ngoài việc không có điều chỉnh giá trong bối cảnh thị trường smartphone đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gẳt, điểm gây tranh cãi lớn nhất lại nằm ở dung lượng pin.

Trong khi người dùng Trung Quốc được hưởng viên pin 6.800mAh, thì người dùng châu Âu chỉ nhận được pin 6.000mAh. Dù con số này vẫn cao hơn mặt bằng chung của nhiều flagship khác, kể cả Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt theo các tin đồn, nhưng việc bị cắt giảm rõ ràng khiến nó kém hấp dẫn hơn.

Xiaomi 17 Ultra đối đầu iPhone 17 Pro Max và S26 Ultra

Bất chấp những tranh cãi xoay quanh giá bán và viên pin bị cắt giảm ở thị trường quốc tế, không thể phủ nhận Xiaomi 17 Ultra vẫn là một trong những flagship đáng gờm nhất năm 2026.

Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,9 inch kích thước lớn, độ sáng cực cao, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiển thị hàng đầu thị trường.

Bên trong, Xiaomi trang bị cho 17 Ultra con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất, đảm bảo hiệu năng thuộc hàng mạnh nhất Android hiện nay.

Hệ thống camera cũng là điểm nhấn lớn, với cụm 3 camera sau gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và đặc biệt là camera tiềm vọng tele 200MP.

Mặt trước,17 Ultra dùng camera selfie 50MP, vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Viên pin 6.000mAh trên bản toàn cầu, dù nhỏ hơn bản Trung Quốc, vẫn được xem là “hào phóng” nếu so với chuẩn flagship. Xiaomi 17 Ultra chạy HyperOS dựa trên Android, hỗ trợ dung lượng lưu trữ lên tới 1TB cùng 16GB RAM, đáp ứng nhu cầu sử dụng nặng trong nhiều năm.

Trong cuộc đua flagship 2026, Xiaomi 17 Ultra sẽ phải đối đầu trực tiếp với những cái tên sừng sỏ như iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra.

iPhone 17 Pro Max cũng sở hữu màn hình 6,9 inch cùng sức mạnh từ chip Apple A19 Pro, nhưng pin được cho là chỉ khoảng 5.000mAh, thấp hơn đáng kể so với Xiaomi.

Hệ thống camera của iPhone vẫn là cụm ba camera 48MP, không có lợi thế về độ phân giải tele như Xiaomi.

Galaxy S26 Ultra, dù chưa ra mắt chính thức, được đồn đoán sẽ dùng màn hình 6,9 inch, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và cụm 4 camera.

Tuy nhiên, Samsung nhiều khả năng vẫn giữ pin 5.000mAh như các thế hệ trước, khiến Galaxy lép vế hơn về thời lượng pin so với Xiaomi 17 Ultra.

Nhìn tổng thể, lợi thế lớn nhất của Xiaomi vẫn nằm ở cấu hình vượt trội, hệ thống camera cực kỳ tham vọng và dung lượng pin, đặc biệt là trên phiên bản Trung Quốc.

Pin lớn luôn là một trong những điểm hấp dẫn nhất của smartphone cao cấp hiện đại. Nhiều mAh hơn đồng nghĩa với thời gian sử dụng dài hơn và ít phải lo lắng về việc sạc pin.

Việc Xiaomi 17 Ultra bản châu Âu chỉ có pin 6.000mAh thay vì 6.800mAh rõ ràng tạo cảm giác “bị thiệt”, dù con số 6.000mAh vẫn rất ấn tượng.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)